ABD Savunma Bakanı Hegseth: "İran ve Tahran üzerindeki ateş gücü, çok ciddi bir şekilde artacak"

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, "İran ve Tahran üzerindeki ateş gücü, çok ciddi bir şekilde artacak. Bunun bir nedeni de artık daha fazla üs kullanma imkanına sahip olmamız. Sadece İngiltere değil, başka dostlarımız da devreye girdi" dedi.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Amiral Brad Cooper ile ortak basın toplantısı düzenledi.

İran'ın umudunun ABD'nin operasyonu sürdürememesi olduğunu söyleyen Hegseth, "Bu, İran Devrim Muhafızları Ordusu ve İran adına çok büyük bir yanlış hesap. Çünkü, ABD'nin iradesinde hiçbir eksilme yok" dedi.

Hegseth, "Görev hedeflerimize bağlılığımız, avantajlarımız arttıkça daha da güçleniyor. Mühimmat konusunda hiçbir eksiğimiz yok. Savunma ve taarruz silahı stoklarımız, bu harekatı gerektiği kadar sürdürebilmemizi sağlıyor. Tekrar ediyorum, avantajımız arttıkça mühimmat kapasitemiz de artıyor. Kabiliyetlerimiz açısından ise, henüz savaşın başındayız ve bunu kararlı bir şekilde sürdüreceğiz" dedi.

Savaş ne kadar sürerse sürsün hedeflere ulaşana kadar devam edeceklerini söyleyen Hegseth, "Bu savaşı için hazırlandık. Bu savaşı kazanmak için buradayız" ifadelerini kullandı.

CENTCOM Komutanı Cooper, İran'ın dron taşıyıcı gemisini vurduklarını açıkladı

Basın toplantısında söz alan CENTCOM Komutanı Cooper, İran'a karşı savaşın altıncı gününe girdiğini ifade ettiği açıklamasında, "ABD'nin savaş gücü artarken, İran'ın savaş gücü azalıyor. Hava üstünlüğümüz sayesinde İran'ın ağırlık merkezini ezici güç ve menzil ile vurabiliyoruz" dedi.

ABD kuvvetlerinin son 72 saat içinde Tahran ve çevresi dahil 200 hedefi vurduklarını söyleyen Cooper, "Sadece son bir saat içinde, ABD'ye ait B-2 bombardıman uçakları, derin şekilde gömülü balistik füze rampalarını hedef alan 900 kilogramlık delici bombalardan onlarcasını bıraktı. Ayrıca, İran'ın Uzay Komutanlığı'na eşdeğer yapısını da vurduk" dedi.

Operasyonun başlangıcıyla son 24 saati mukayese eden Cooper, "Balistik füze saldırıları, ilk güne nazaran yüzde 90 azaldı. Dron saldırıları, yüzde 82 azaldı. Bununla birlikte, tetikte kalmaya devam ediyoruz. İran donanmasına yönelik saldırılarımız yoğunlaştı. Başkanın kısa süre önce açıkladığı üzere, 24 gemiyi batırdık veya imha ettik. O an için doğruydu. Şimdi sayı, 30'un üzerine çıktı. Son birkaç saat içinde İran'a ait bir dron taşıyıcı gemiyi vurduk. Bu, II. Dünya Savaşı dönemi uçak gemisi büyüklüğünde. Şu anda yanıyor" dedi.

Hegseth: "F-15 uçağının düşürüldüğüne dair haberler yanlıştır"

Basın toplantısında bir F-15 uçağının düşürüldüğü iddiasına ilişkin bir soruya cevap veren Hegseth, "F-15 uçağının düşürüldüğüne dair haberler yanlıştır. Tahmin edebileceğiniz gibi İran, yalan yaymak, aldatmaca ve sayıları abartmak için elinden gelen her şeyi yapıyor. Çoğunlukla kendi halkına propaganda amaçlı faaliyetler" dedi.

Hegseth, "Liderlerinden biri, yakın zamanda 500 Amerikalının öldürüldüğünü iddia etti. Bunlar yalan" şeklinde konuştu.

İranlı protestocuları evlerinde kalmaya davet etti

ABD'nin bombardımanının sürdüğü süreçte İranlı protestocuları sokağa çıkmamaya davet eden Hegseth, "Bir noktada fırsat doğacak. O zaman Başkan ya da İran halkı o fırsatı değerlendirecek. Şu anda hem bizim hem de İsrail ordusunun yaptığı birçok faaliyet var. Özellikle, protestocuları hedef alan kişiler hedef alınıyor. Biz bunları vurdukça, onların iradesini ve kabiliyetlerini zayıflattıkça, halkın ayaklanması için daha fazla fırsat doğuyor" dedi.

"Daha fazla üs imkanına sahibiz"

İngiltere'nin askeri üs erişimi konusundaki kararına ilişkin bir soruya Hegseth, "İngilizlerin başlangıçta üsleri kullanabilirsiniz dememiş olmaları talihsizdi. Ama sonunda bu noktaya geldik. Şimdi bu, bombardıman uçuşlarını yürütme biçimimizin bir parçası" dedi.

Hegseth, "İran ve Tahran üzerindeki ateş gücü, çok ciddi bir şekilde artacak. Bunun bir nedeni de artık daha fazla üs kullanma imkanına sahip olmamız. Sadece İngiltere değil, başka dostlarımız da devreye girdi" dedi.

İran'ın başka ülkeleri hedef almasının ülkeleri ABD'nin etrafında birleşmeye ittiğini söyleyen Hegseth, "Şimdi Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Bahreyn, Suudi Arabistan, Kuveyt ve diğerleri, "Sizinle birlikteyiz" diyor. "Sizinle ateş ederiz, sizinle uçuş yaparız, sizinle savunma yaparız, size daha fazla üs imkanı veririz" diyor. Konuşamayacağımız çok sayıda şey var" dedi. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı