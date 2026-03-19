ABD Savunma Bakanı, Pentagon'un İran savaşı için 200 milyar dolar ek bütçe talep edeceğini doğruladı

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Pentagon'un İran savaşı için 200 milyar dolar ek bütçe talep edeceğini doğrulayarak, "Bu rakam elbette değişebilir. Kötü adamları öldürmek, para gerektirir" dedi.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ve Genelkurmay Başkanı Dan Caine, İran ile savaşa ilişkin güncel verileri paylaştıkları bir ortak basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısında medyayı ABD'nin İran'da sonsuz bir uçuruma ya da bitmeyecek bir savaşın bataklığına sürükleniyormuş gibi göstermeye çalışmakla suçlayan Hegseth, İran'daki savaşın önceki başkanlar döneminde yürütülen savaşlar gibi olmadığını savundu. Hegseth, "Destansı Öfke farklı. Lazer gibi odaklanmış ve kararlı. Önce Amerika diyen Başkanı'mız tarafından belirlenen hedeflerimiz ilk gün neyse bugün de aynı" dedi.

Hegseth, "İran, onlarca yıl boyunca devlet kaynaklarını halkına değil, füzelere, İHA'lara, vekil güçlere ve yeraltı tesislerine yönlendirdi. Ama biz onları sistematik, acımasız ve ezici bir şekilde avlıyoruz. Dünyada başka hiçbir ordunun yapamayacağı şekilde" dedi.

"Kuvvetlerimize yönelik balistik füze saldırıları, çatışmanın başından bu yana yüzde 90 azaldı"

Bugüne kadar İran'da 7 binden fazla hedefin vurulduğunu söyleyen Hegseth, "En ağır darbeyi muhtemelen İran'ın yeni balistik füze üretme kapasiteleri aldı. Kuvvetlerimize yönelik balistik füze saldırıları, çatışmanın başından bu yana yüzde 90 azaldı. Aynı durum, kamikaze İHA'ları için de geçerli. Yani kamikaze dronlar yüzde 90 azaldı" dedi.

"Okyanusu İran'la paylaşma kararı aldık ve okyanusun dibini onlara bıraktık" diyen Hegseth, İran donanmasına ait 120'den fazla geminin hasara uğratıldığı veya batırıldığını söyledi.

"Avrupa'daki nankör müttefiklerimiz"

İran'ın nükleer hedeflerinin sadece bölgesel bir sorun olmadığını vurgulayan Hegseth, "Dünya, Orta Doğu ve Avrupa'daki nankör müttefiklerimiz, hatta kendi basınımızın bazı kesimler, yaptıkları için Trump'a teşekkür etmeli" dedi.

İran'a yönelik saldırıların ne zaman sona ereceğine dair bir soruya Hegseth, "Amerikan halkı adına güvenliğimizi sağlamak için yapmamız gerekeni başardık dediğimizde, bu kararın sahibi Başkan olacak. Yani hayır, belirli bir zaman çizelgesi yok. Ancak planladığımız gibi ilerliyoruz" dedi.

"Körfez ülkeleri de olağanüstü bir şekilde devreye girdi"

Avrupa çekingen davranırken ABD ile en fazla işbirliği yapan ülkelerin hangileri olduğu yönünde soru üzerine Hegseth, "Müttefikler ve ortaklar açısından bakarsak, İsrail ilk günden itibaren inanılmaz derecede güçlü ve etkili bir ortak oldu. Hem istekli hem de güçlü. Kabiliyete sahip ortaklardan daha değerli bir varlığınız olamaz. Körfez ülkeleri de olağanüstü bir şekilde devreye girdi. İran'ın sivil altyapıyı ve başka hedefleri vurma yönündeki pervasız girişimi, bazı ülkeleri doğrudan yanımıza çekti" dedi.

Hegseth, "Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Bahreyn, Kuveyt, Suudi Arabistan ve yanımızda olan diğerleriyle birlikte savunma yapmaktan ve yanlarında olmaktan gurur duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

200 milyar dolar ek bütçe talebini doğruladı

Pentagon'un İran savaşı için 200 milyar dolar ek bütçe istediği haberlerinin doğru olup olmadığı konusunda bir soruya Hegseth, "Bu rakam elbette değişebilir. Kötü adamları öldürmek, para gerektirir. Bu nedenle Kongre'ye ve oradaki muhataplarımıza dönmek ve yapılanlar ve gelecekte yapmak zorunda kalabileceklerimiz için uygun bir şekilde finanse edildiğimizden emin olmak istiyoruz. Mühimmat stoklarımızın yeniden doldurulmasını ve sadece doldurulmasını değil, eski stokların üzerine çıkılmasını sağlamak istiyoruz" dedi.

"Baskı devam edecek"

Basın toplantısında ABD Genelkurmay Başkanı Dan Caine ise ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın (CENTCOM) İran'da askeri hedeflere ulaşma doğrultusunda ilerlemeye devam ettiğini söyledi. ABD'nin her gün İran topraklarının daha derinlerine saldırmaya devam ettiğini söyleyen Caine, ABD ordusunun dün İran'ın yer altındaki kıyı savunma seyir füzelerini depolayan tesislerine ve diğer destek ekipmanlarına karşı yaklaşık 2 buçuk tonluk delici mühimmat kullandığını söyledi.

İran'ın mayın depolama ve deniz mühimmat depolarını hedef almaya devam ettiklerini söyleyen Caine, "Deniz üzerindeki hedefleri de yok etmeye devam ediyoruz. Buna 120'den fazla gemi ve 44 mayın döşeyici de dahildir. Baskı devam edecek" ifadelerini kullandı.

Caine, ABD'nin artık daha doğuya ve İran hava sahasının daha derinlerine girdiğini de ifade ederek, İran'ın sınırları dışında operasyon yapma kapasitesini ortadan kaldırmaya çalıştıklarını söyledi. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı