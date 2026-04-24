ABD Savunma Bakanı Hegseth: "İran Amerikan güçlerini tehdit ediyorsa tereddütsüz ateş açacağız"

ABD Savunma Bakanı Hegseth, Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmelere ilişkin, "Eğer İran suya mayın döşüyorsa ya da başka şekilde Amerikan ticari gemileri ya da Amerikan güçlerini tehdit ediyorsa, imha etmek üzere tereddütsüz ateş açacağız. Yaptırım altındaki İran gemilerine el koyduk ve daha fazlasına el koyacağız. Ablukamız büyüyor ve küreselleşiyor" dedi.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ve Genelkurmay Başkanı Dan Caine, Pentagon'da basın toplantısı düzenledi. Toplantıda İran ile ateşkes ve Hürmüz Boğazı'nda devam eden ablukaya değinen Hegseth, "ABD sarsılmaz ve sağlam bir abluka uygulamaya koydu ve abluka, her geçen gün daha da güçleniyor. Umman Körfezi'nden açık okyanuslara kadar donanmamız, bu ablukayı tereddütsüz bir şekilde, çekinmeden uyguluyor" dedi.

ABD'nin İran gemileri ve İran limanlarına gidip gelen gemilere yönelik abluka çerçevesinde bu sabah itibarıyla toplamda 34 gemiyi geri çevirdiğini söyleyen Hegseth, "İran bağlantılı olmayan gemilerin geçişine izin veriliyor ve büyük bir kısmı geçti. Gece boyunca da geçiş yapıldı. Abluka sadece büyümekle kalmıyor, genişliyor. Birkaç gün içinde ikinci bir uçak gemisi de bu ablukaya katılacak. Bu artık küresel bir boyut kazanmış durumda" dedi.

Bu hafta Hint-Pasifik bölgesinde abluka yürürlüğe girmeden önce İran'dan ayrılmış iki İran gemisine el koyduklarını söyleyen Hegseth, "Yaptırım altındaki İran gemilerine el koyduk ve daha fazlasına el koyacağız. Ablukamız büyüyor ve küreselleşiyor" dedi.

Hürmüz Boğazı'na ABD Donanması'nın izni olmadan kimsenin girip çıkamayacağını söyleyen ABD Savunma Bakanı, "Tahran'daki rejime mesajımız şudur: Abluka her saat daha da sıkılaşıyor, kontrol bizde. İçeri hiçbir şey girmiyor, dışarı hiçbir şey çıkmıyor" şeklinde konuştu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu'nu (DMO) "korsan çetesi" gibi davranmakla suçlayan Hegseth, "Korsanlar gibi davranıyor, terörist gibi hareket ediyorlar. Ayrım gözetmeden mayın döşeyen, gemilere rastgele ateş açan, haftalar içinde kendi halklarından 45 bin masum protestocuyu öldürenler onlar. Bunlar kötü aktörler" dedi.

"Tereddütsüz ateş açacağız"

ABD'nin pek çok vakte sahip olduğunu ve bir anlaşma için acele etmediğini söyleyen Hegseth, İran'ın yapması gereken tek şeyin nükleer silah hedefinden anlamlı ve teyit edilebilir bir şekilde vazgeçmek olduğunu söyledi. Hegseth, "Seçim onların. Ancak abluka altında zaman, lehlerine işlemiyor. Başkan Trump, donanmaya Hürmüz Boğazı'na mayın döşemeye çalışan ya da geçişi engellemeye çalışan herhangi bir İran teknesini vurma ve imha yetkisi verdi. Angajman kurallarımız net" ifadelerini kullandı.

ABD Savunma Bakanı, "Eğer İran suya mayın döşüyorsa ya da başka şekilde Amerikan ticari gemileri ya da Amerikan güçlerini tehdit ediyorsa, imha etmek üzere tereddütsüz ateş açacağız" şeklinde konuştu.

"Bedavacılık zamanı sona erdi"

Hürmüz Boğazı'ndaki faaliyetlerin bu boğazı hiç kullanmamasına rağmen sadece ABD'nin mücadelesi olmaması gerektiğini de söyleyen Hegseth, "Avrupa ve Asya, onlarca yıldır korumamızdan faydalandı ancak bedavacılık zamanı sona erdi. Amerika ve özgür dünya, yetkin ve sadık müttefik olmanın tek yönlü bir ilişki olmadığını anlayan ortaklar hak ediyor. Bu iki yönlü bir ilişki" dedi.

Hegseth, Avrupalı liderleri daha az konuşmaya, daha az "gösterişli konferanslar düzenlemeye" ve gemi edinmeye davet etti. İran'a da anlaşma çağrısı yapan Hegseth, "İran, ciddi bir anlaşma yapma konusunda tarihi bir fırsata sahip ve top onların sahasında" ifadelerini kullandı.

"Yeni mayın döşenmesi ateşkesin ihlali olur"

Hegseth, basın toplantısında Hürmüz Boğazı'ndaki mayın tehdidine ilişkin soru üzerine, "Gemilerin geçiş yaptığını görüyoruz. Açık güzergahlar var. Başkanın vurguladığı şeylerden biri de, eğer yeni mayın döşeme girişimleri olursa, buna karşılık verilmesi. Bu ateşkesin ihlalidir" dedi.

Hegseth, boğazdan geçişlerin sınırlı ve riskli olduğunu ve bunun nedeninin İran'ın küçük sürat tekneleriyle gerçekleştirdiği saldırılar olduğunu söyledi. ABD'li bakan, ABD'nin uyguladığı ablukanın ihlaline ilişkin, "Bu sahte bir abluka değil. Gerçek ve tam bir abluka. Gerekirse ölümcül güç kullanırız" dedi.

Hegseth, ABD'nin Hürmüz Boğazı'nda ablukayı ihlal etmeye çalışan bir İran gemisine müdahalesinin açık bir mesaj olduğunu söyledi. Hegseth, Hürmüz Boğazı'ndaki mayın temizleme çalışmalarının 6 ay süreceği iddialarına ilişkin bir soruya ise, "Bu tür süreler hakkında spekülasyon yapmayalım. Gerekli süre içinde mayınları temizleyebileceğimizden eminiz" cevabını verdi.

Genelkurmay Başkanı Caine, ablukaya ilişkin bilgi verdi

Basın toplantısında ABD Genelkurmay Başkanı Dan Caine, ABD Merkez Komutanlığı'nın (CENTCOM) İran limanlarına ve İran topraklarına giden ya da oradan gelen gemilere uyguladığı ablukaya ilişkin bilgi verdi. Bu sabah itibarıyla 34 geminin ABD ablukasıyla karşılaşarak geri dönme kararı aldığını ifade eden Caine, "Bir gemi bunu yapmadı. Bu gemi motorlu yük gemisi Touska'ydı. 19 Nisan Pazar günü ABD Donanması, Touska'ya karşı deniz müdahale operasyonu gerçekleştirdi" dedi.

Touska'nın neredeyse bir ABD uçak gemisiyle aynı boyutta büyük ve geniş bir konteyner gemisi olduğunu söyleyen Caine, geminin uyarılara cevap vermemesinin ardından bu gemiye makine dairesini hedef alarak ateş açıldığını hatırlattı. Caine, "Beklendiği üzere gemi, motor arızası bildirdi, hareketsiz kaldı ve ABD'nin talimatlarına uymaya başladı" dedi.

ABD Genelkurmay Başkanı, bunun ardından ABD deniz piyadelerinin helikopterlerle gemiye indiğini ve kontrolü ele aldıklarını hatırlattı. ABD'nin İran gemilerine okyanus bölgesindeki operasyonlarına ilişkin de bilgi veren Caine, İran'ın Amerikan çıkarları ve müttefik çıkarlarına zarar vermesini engellemeye kararlı olduklarını söyledi. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı