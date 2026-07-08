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ABD Savunma Bakanı Hegseth'in İsrail ziyareti iptal edildi

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ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in, Türkiye'ye F-35 satışı görüşmeleri için planlanan İsrail ziyareti iptal edildi. İsrail basını, iptal nedeni hakkında açıklama yapılmadığını duyurdu. Netanyahu daha önce CNN'e yaptığı açıklamada F-35 satışına karşı olduğunu belirtmişti.

İsrail basını, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in İsrail ziyaretinin iptal edildiğini duyurdu.

İngiliz haber ajansı Reuters, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in ABD'nin Türkiye'ye muhtemel F-35 savaş uçağı satışına görüşmeler için İsrail'e gideceğini duyurmuştu. İsrail basını, göreve gelmesinin ardından ilk İsrail ziyaretini gerçekleştirmesi planlanan Hegseth'in ziyaretinin iptal edildiğini yazdı. Ziyaretin neden iptal edildiğine dair bir açıklama yapılmadı.

Netanyahu, CNN'e konuşmuştu

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu Salı günü ABD merkezli haber kanalı CNN'e yaptığı açıklamada, Türkiye'ye F-35 satılmasına karşı olduğunu ve bu tutumunu ABD Başkanı Donald Trump'a açıkça ilettiğini söylemişti. Netanyahu, "Bu Orta Doğu'daki güç dengesini bozacaktır" açıklamasını yapmıştı. - TEL AVİV

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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