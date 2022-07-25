ABD ordusundan Güney Kore'de askeri tatbikat2019'dan bu yana bir ilk - Haberler

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ABD ordusundan Güney Kore'de askeri tatbikat2019'dan bu yana bir ilk

İhlas Haber Ajansı - Burak Ersoy - Politika
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- ABD ordusundan Güney Kore'de askeri tatbikat 2019'dan bu yana bir ilk Güney Kore'de konuşlu ABD birlikleri 2019'dan bu yana ilk kez Apache saldırı helikopterleri, gerçek silah ve roketlerin kullanıldığı bir atış tatbikatı düzenledi.

- ABD ordusundan Güney Kore'de askeri tatbikat

2019'dan bu yana bir ilk

SEUL - Güney Kore'de konuşlu ABD birlikleri 2019'dan bu yana ilk kez Apache saldırı helikopterleri, gerçek silah ve roketlerin kullanıldığı bir atış tatbikatı düzenledi.

Kuzey Kore'nin geçtiğimiz aylarda ardı ardına gerçekleştirdiği füze denemelerinin ardından bölgede gerilim yükselirken, Güney Kore'de konuşlu ABD ordusundan önemli bir hamle geldi. ABD ordusunun 2019'dan bu yana ilk kez silah ve roketlerin kullanıldığı bir atış tatbikatı düzenlediği bildirildi.

Apache saldırı helikopterlerinin de kullanıldığı tatbikatın, Kore Tarafsız Bölgesi'nin hemen güneyinde bulunan ancak bölge sakinlerinin şikayetleri üzerine bir süre faaliyetlerine ara veren Rodriguez Gerçek Atış Kompleksi'nde gerçekleştirildiği öğrenilirken, gece ve gündüz devam eden eğitimler çerçevesinde AGM-114 Hellfire füzeleri, Hydra 70 roketi ve 30milimetre çapındaki otomatik silahların test edildiği kaydedildi.

ABD'nin tatbikatı, Kuzey Kore'ye karşı caydırıcılığı artırma ve ortak tatbikatları "normalleştirme" sözü veren yeni Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un geçtiğimiz Mayıs ayında göreve başlamasının ardından düzenlenmesi dikkat çekti.

İhlas Haber Ajansı / Burak Ersoy - Politika

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