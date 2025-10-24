Haberler

ABD Ordusu Karayiplerde Uyuşturucu Kaçakçısına Operasyon Düzenledi

Güncelleme:
ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Karayip Denizi'nde düzenlenen operasyonda bir uyuşturucu kaçakçılığı teknesine saldırarak 6 kişinin öldüğünü açıkladı. Operasyon, uluslararası sularda uyuşturucu ile mücadele kapsamında gerçekleştirildi.

ABD Savunma Bakanı Pege Hegseth, ABD ordusunun Karayip Denizi'nde uyuşturucu taşıdığı gerekçesiyle bir tekneye düzenlediği saldırıda 6 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

ABD'nin uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele gerekçesiyle uluslararası sularda gerçekleştirdiği saldırılar sürüyor. ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Karayip Denizi'nde uyuşturucu kaçakçılığı yapan Venezulalı uluslararası suç örgütü Tren de Aragua'ya ait bir tekneye ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatıyla saldırı düzenlendiğini duyurdu. Hegseth ABD istihbaratının, teknenin bilinen bir uyuşturucu kaçakçılığı güzergahında seyrettiğini ve teknede uyuşturucu taşındığını bildiğini vurguladı. Hegseth, uluslararası sularda gerçekleştirilen ve gece gerçekleştirilen ilk saldırıda teknedeki 6 kişinin öldürüldüğünü belirtti. Hegseth, "Eğer bizim yarımküremizde uyuşturucu kaçakçılığı yapan bir narko-terörist iseniz size El Kaide'ye davrandığımız gibi davranacağız. Gece gündüz, ağlarınızı haritalandıracağız, adamlarınızı takip edeceğiz, sizi avlayacağız ve öldüreceğiz" ifadelerini kullandı.

ABD ordusunun Karayipler'de uluslararası uyuşturucu kaçakçılarına yönelik düzenlediği en az 7 saldırıda 32, Pasifik Okyanusu'ndaki 2 saldırısında ise 5 kişi yaşamını yitirmişti. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
