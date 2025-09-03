ABD Ordu'sundan Uyuşturucu Kartellerine Karşı Operasyon: Maduro Hedefte

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, ABD ordusunun dün Karayipler'de Venezuela'dan yola çıkan ve uyuşturucu taşıyan bir tekneyi vurmasının ardından yaptığı açıklamada, kartellere karşı askeri operasyonların devam edeceği mesajını vererek, "Endişelenmesi gereken tek kişi Nicolas Maduro'dur. Kendisi fiilen bir uyuşturucu kaçakçılığı devletinin başıdır" dedi.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, ABD ordusunun uyuşturucu kartellerine karşı operasyonlarına değindi. Hegseth, ABD ordusunun dün Karayipler'de Venezuela'dan yola çıkan ve uyuşturucu taşıyan bir tekneyi vurmasının ardından yaptığı açıklamada, "Havada ve suda unsurlarımız var, çünkü bu bizim için ölümcül derecede ciddi bir görev ve sadece bu saldırıyla da bitmeyecek. Bu sularda kaçakçılık yapan ve narko terörist olduğunu bildiğimiz herkes aynı akıbete uğrayacak" dedi.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu hedef alan Hegseth, "Endişelenmesi gereken tek kişi Nicolas Maduro'dur. Kendisi fiilen bir uyuşturucu kaçakçılığı devletinin başıdır" dedi.

Saldırıda 11 kişi ölmüştü

ABD ordusunun dün saldırı düzenlediği ve 11 kişinin öldüğü teknede uyuşturucu bulunduğu ve Tren de Aragua (TDA) adlı kartel üyelerinin bulunduğu açıklanmıştı. Trump, "TDA, Nicolas Maduro'nun kontrolü altında faaliyet gösteren, ABD ve Batı Yarımküre'de toplu katliam, uyuşturucu kaçakçılığı, seks kaçakçılığı, şiddet ve terör eylemlerinden sorumlu, belirlenmiş bir yabancı terörist örgüttür" demişti.

ABD, geçtiğimiz günlerde uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele amacıyla Venezuela açıklarına bir denizaltı ile 7 savaş gemisinden oluşan deniz grubu göndermişti. - WASHINGTON