ABD'nin İran Meclis Başkanı Galibaf ile görüşme talep ettiği iddiası

Güncelleme:
Adı açıklanmayan bir İranlı yetkili, ABD'nin İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf ile görüşme talep ettiğini öne sürdü. İran yönetimi henüz bu talebe yanıt vermedi.

Adı açıklanmayan üst düzey İranlı bir yetkili, ABD'nin geçtiğimiz cumartesi günü İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf ile bir görüşme talep ettiğini öne sürdü.

ABD ve İran tarafından iki ülke arasında yapıldığı açıklanan görüşmeler hakkında çelişkili açıklamalar gelirken, adı açıklanmayan üst düzey bir İranlı yetkili, ABD'nin geçtiğimiz cumartesi günü İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf ile bir görüşme talep ettiğini öne sürdü. Yetkili, İran yönetiminin henüz bu talebe yanıt vermediğini, talebin İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi tarafından da henüz değerlendirmeye alınmadığını ifade etti.

Trump isim vermemişti

İran tarafında kiminle görüşüldüğü sorusuna Trump, "En üst düzey isimlerle. Bildiğiniz gibi liderliği büyük ölçüde ortadan kaldırdık. Ama en saygın ve lider konumda olduğunu düşündüğüm kişiyle görüşüyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Görüşülen ismin ülkenin yeni dini lideri mi olduğu sorusuna Trump, "Hayır dini lider değil. O artık belirleyici biri değil. İkinci bir dini lider diye bir şey de yok. Oğlundan haber de alamadık. Yaşıyor mu bilmiyoruz. Ama ülkeyi yöneten bazı kişiler var gibi görünüyor. Söyledikleri gerçekleştiği için bunu gerçeklere dayandırıyoruz" demişti. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
