ABD'den Suriye'deki Kürtlere Fırsat Mesajı

ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, "Şu anda Suriye'deki Kürtler için en büyük fırsat, Devlet Başkanı Ahmed eş- Şara liderliğindeki yeni hükümetin Esad sonrası geçiş sürecinde yatmaktadır" dedi. - ŞAM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika