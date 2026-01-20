ABD'den Suriye'deki Kürtlere Fırsat Mesajı
ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, "Şu anda Suriye'deki Kürtler için en büyük fırsat, Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara liderliğindeki yeni hükümetin Esad sonrası geçiş sürecinde yatmaktadır" dedi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika