ABD'den Venezuela Devlet Başkanı Maduro'nun 7 yakınına yaptırım

Güncelleme:
ABD Hazine Bakanlığı, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşiyle bağlantılı 7 kişinin yaptırım listesine alındığını duyurdu. Bu yaptırımlar, Maduro'nun uyuşturucu bağlantıları nedeniyle daha fazla baskı uygulama çabalarının bir parçası olarak belirtiliyor.

ABD yönetimi, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro üzerindeki baskıyı artırıyor. ABD Hazine Bakanlığından yapılan açıklamada, Maduro ve eşiyle bağlantılı olduğu belirtilen 7 kişinin yaptırım listesine eklendiği ifade edildi. Yaptırım uygulanan isimlerin, Maduro'nun eşi Cilia Flores'in yeğeni Carlos Erik Malpica Flores'in akrabaları olduğu aktarıldı. Hazine Bakanı Scott Bessent, "Bugün Hazine Bakanlığı, Nicolas Maduro'nun yasa dışı uyuşturucu devletini destekleyen kişilere yaptırım uyguladı. Venezuela'nın ülkemizi ölümcül uyuşturucularla doldurmaya devam etmesine izin vermeyeceğiz. Maduro ve suç ortakları, yarımküremizin barış ve istikrarını tehdit ediyor. Trump yönetimi, onun gayrimeşru diktatörlüğünü destekleyen ağları hedef almaya devam edecektir" ifadelerini kullandı.

ABD-Venezuela gerilimi

Maduro, suçla bağlantıları olduğu iddialarını şiddetle reddederken, ABD'nin Venezuela'nın geniş petrol rezervlerini ele geçirmek için kendisini devirmeye çalıştığını savunuyor. Son aylarda Trump yönetimi, Karayipler'e geniş çaplı askeri yığınak yaparak Maduro üzerindeki baskıyı artırmıştı. ABD ordusu, bölgede uyuşturucu taşıdığı gerekçesiyle çok sayıda tekneyi vurmuş, Venezuela kıyılarında yaptırım uygulanan bir petrol tankerine el koymuştu. Trump ise son olarak Venezuela'ya giriş-çıkış yapan tüm yaptırıma tabi petrol tankerlerine "tam abluka" uygulanması talimatı vermişti. Trump ayrıca Venezuela'ya kara operasyonu gerçekleştirilebileceğini belirtmişti. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
