ABD'den İsrail'e Gazze uyarısı: Zorla yerinden etme desteklenmez

ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, İsrail Savunma Bakanı Israel Katz'ın Gazze Şeridi'ndeki krizin çözümü için Filistinlilerin bölgeden çıkarılması gerektiği yönündeki açıklamasına ilişkin, "ABD, Gazze nüfusunun zorla yerinden edilmesine, sınır dışı edilmesine veya zorunlu olarak başka bir yere nakledilmesine yönelik hiçbir planı veya öneriyi desteklemiyor" dedi.

ABD Dışişleri Bakanlığından adı açıklanmayan bir yetkili, Katar merkezli Al Jazeera'ya yaptığı açıklamada, İsrail Savunma Bakanı Israel Katz'ın Filistinlilerin Gazze Şeridi'nden çıkarılmasına yönelik çağrılarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yetkili, Washington'ın ABD Başkanı Donald Trump'ın geçtiğimiz yıl bölgede ateşkesin sağlanmasına temel oluşturan 20 maddelik barış planına bağlılığını yineledi.

"ABD, Gazze nüfusunun zorla yerinden edilmesine yönelik hiçbir öneriyi desteklemiyor"

İsrailli Bakan Katz'ın Gazze'deki krizin tek "çözümünün" bölgenin nüfustan arındırılması olduğu yönündeki açıklamasının sorulması üzerine ABD'li yetkili, Trump'ın planının 12. maddesine işaret etti. Yetkili, "Başkan'ın planının 12. maddesinde açıkça belirtildiği üzere, hiç kimse Gazze'den ayrılmaya zorlanmayacak. Ayrılmak isteyenler bunu özgürce yapabilecek ve geri dönme özgürlüğüne sahip olacak. İnsanları Gazze'de kalmaya teşvik edecek ve daha iyi bir Gazze inşa etmeleri için onlara fırsat sunacağız" ifadelerini kullandı.

ABD'li yetkili, "ABD, Gazze nüfusunun zorla yerinden edilmesine, sınır dışı edilmesine veya zorunlu olarak başka bir yere nakledilmesine yönelik hiçbir planı veya öneriyi desteklemiyor" dedi.

ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, Gazze'deki herhangi bir nüfus hareketinin "tamamen gönüllülük esasına dayanması gerektiğini" belirterek, Washington'ın önceliğinin Gazze'nin askerden arındırılması, istikrara kavuşturulması ve bölge sakinlerinin yararına yeniden inşa edilmesi olduğunu vurguladı. Yetkili ayrıca, Trump'ın planının 20. maddesi kapsamında ABD'nin, İsrail ve Filistinliler arasında barışçıl ve refah içinde bir arada yaşama yönelik siyasi bir gelecek konusunda uzlaşma sağlanması için taraflar arasında diyalog kurulmasına öncülük edeceğini söyledi.

"Göç olmadan Gazze için gerçek bir çözüm yok"

İsrail Savunma Bakanı Katz geçtiğimiz Çarşamba günü yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Trump'ın daha önce Filistinlilerin Gazze'den çıkarılmasına yönelik önerisini iptal etmediğini, yalnızca "dondurduğunu" savundu. Katz açıklamada, "Sonuçta bu göç olmadan Gazze için gerçek bir çözüm yok" iddiasında bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı