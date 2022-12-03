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ABD'li diplomat Nuland: "Putin, Ukrayna ile barış görüşmeleri konusunda samimi değil"

Politika Haberleri

ABD'li diplomat Nuland: 'Putin, Ukrayna ile barış görüşmeleri konusunda samimi değil'

ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşler Müsteşarı Victoria Nuland, "Putin, Ukrayna ile barış görüşmeleri konusunda samimi değil" dedi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşler Müsteşarı Victoria Nuland, "Putin, Ukrayna ile barış görüşmeleri konusunda samimi değil" dedi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşler Müsteşarı Victoria Nuland, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ve Ukraynalı yetkililerle bir araya geldi. Nuland, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna ile barışın sağlanması konusunda samimi olmadığını söyleyerek, "Putin, Ukrayna ile barış görüşmeleri konusunda samimi değil. Diplomasi herkesin hedefi ama karşınızda istekli bir ortağa sahip olmalısınız. İster enerji saldırıları olsun, ister Kremlin'in söylemi ve genel tutumu olsun, Putin'in buna samimi veya hazır olmadığı çok açık. Benim burada asıl mesajım, Putin'in yeni bir barbarlık düzeyine ulaştığı, sivillerin evlerini elektrik, ısı ve sudan mahrum bıraktığı bu zor zamanda Ukrayna halkıyla dayanışma mesajıdır. Ancak Ukrayna bu savaşı kazanıyor ve Putin kaybediyor. Siz Ukraynalılar hepimiz için savaşıyorsunuz ve Ukrayna'nın direnmesi ve kazanması için sizi destekliyoruz. Ukrayna'nın zaferi, özgürlüğün zaferi anlamına gelecek" ifadelerini kullandı. - KİEV

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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