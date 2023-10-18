ABD Konsolosluğu'na Taş ve Molotoflu Saldırı: 2 Polis Yaralandı

Adana'da İsrail'in Gazze saldırılarını protesto eden kalabalık, ABD Konsolosluğu önünde taş ve molotoflu saldırıda bulundu. Olayda 2 polis yaralandı.

ADANA'da İsrail'in Gazze saldırılarını protesto için Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Konsolosluğu önünde toplanan kalabalık, basın açıklaması sonrası konsolosluğa taş ve molotof fırlattı. Olay sırasında başına taş isabet eden iki polis yaralandı.

Merkez Yüreğir ilçesindeki D-400 Karayolu üzerinde ABD Konsolosluğu önünde gece saatlerinde toplanan kalabalık, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını sloganlarla protesto etti. Polis kontrolünde yapılan basın açıklaması sonrası grup dağılırken, bu sırada bazı kişiler konsolosluğun duvarlarına taşlı ve molotoflu saldırıda bulundu. Polis ekipleri, taşkınlık çıkaran grubu uzun süre anons yaparak dağılmaları konusunda uyardı. Uyarılara aldırış etmeyen grup ile güvenlik güçleri arasında arbede yaşandı. Olay sırasında başına taş isabet eden 2 polis memuru yaralandı. Atılan taşlar yüzünden yoldan geçen sivil araçların da zarar görmesi üzerine polis ekipleri gruba müdahalede bulundu. Müdahalenin ardından grup sloganlar atarak dağıldı.