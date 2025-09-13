ABD, Japonya'yı Filistin'i Tanımama Konusunda Uyardı

Japonya basınının hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberlerde, ABD yönetiminin Tokyo'yu bu ay yapılacak Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu toplantısında Filistin'i devlet olarak tanımama konusunda uyardığı iddia edildi.

Fransa, İngiltere, Avustralya ve Kanada'nın aralarında bulunduğu birçok ülke bu ay yapılacak BM Genel Kurulu'nda Filistin'i devlet olarak tanımaya hazırlanırken, Japonya medyasından dikkat çeken bir iddia geldi. Hükümet kaynaklarına dayandırılan habere göre ABD yönetiminin Japonya'yı BM Genel Kurulu toplantısında Filistin'i devlet olarak tanımama konusunda uyardığı öne sürüldü. ABD'li yetkililerin, Japonya'nın Filistin'i tanıması halinde bunun ikili ilişkiler üzerinde ciddi etkilerinin olacağını ve bölgedeki gerginliği artıracağını Tokyo yönetimine ilettiği aktarıldı.

Japonya'da 206 milletvekili hükümete Filistin'i tanıma çağrısında bulunmuştu

Birçok ülkenin Gazze'de yaşanan insani krizi sona erdirmek için Filistin'i tanıma kararı alması Japonya hükümeti üzerindeki kamuoyu baskısını artırmış, hükümetin Filistin'i tanıyıp tanımama konusunda nihai değerlendirmeleri yaptığı öğrenilmişti. Son olarak 206 milletvekilinin imzasını taşıyan ve hükümete Filistin Devleti'ni tanıma çağrısında bulunan bir mektup, Japonya Dışişleri Bakanı Takeshi Iwaya'ya sunulmuştu. Iwaya, söz konusu çağrıyı dikkatle değerlendireceklerini ifade etmişti. - TOKYO