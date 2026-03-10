Haberler

ABD-İsrail ile İran arasındaki savaşa ilişkin TBMM Genel Kurul oturumu başladı. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un yönettiği oturumda Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan milletvekillerini bilgilendirecek.

İsrail ile İran arasındaki savaşa ilişkin TBMM Genel Kurul oturumu başladı.

ABD- İsrail ile İran arasındaki savaşa ilişkin TBMM Genel Kurul oturumu başladı. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un yönettiği oturumda Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan milletvekillerini bilgilendirecek. - ANKARA

