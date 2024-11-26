Üye Girişi
Haberler
Ankara'da FETÖ operasyonu! 7'si aktif görevde 35 Emniyet mensubu için gözaltı kararı

Ankara'da operasyon! Çok sayıda emniyet mensubu için gözaltı kararı

 Kayapınar Belediye Başkanı Cengiz Dündar gözaltında

Belediye başkanı terör soruşturmasında gözaltına alındı

 50 ülkeden İsrail'i yıkacak bir hamle daha: Tasarı resmen kabul edildi

50 ülkenin "Evet" dediği İsrail karşıtı karara 4 liderden "ret" oyu
NATO lideri Rutte, Türkiye'yi ikna için gelmiş

NATO lideri Rutte, Türkiye'yi ikna için gelmiş

ABD, İsrail-Hizbullah Ateşkesi İçin Umutlu Açıklamalarda Bulundu

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, Lübnan'da İsrail ile Hizbullah arasında ateşkes sağlanmasının yakın olduğunu ancak henüz bir anlaşmaya varılmadığını ifade etti. Miller, tarafların anlaşmaya ulaşabilmesi için gerekli adımların atılması gerektiğini vurguladı.

Abd Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, ABD'nin Lübnan'da İsrail ile Hizbullah arasında ateşkes sağlanmasının yakın olduğunu fakat henüz anlaşmaya varılamadığını söyledi.

Abd Dışişleri Bakanlığı, İsrail-Hizbullah arasında sağlanması beklenen ateşkese ilişkin açıklamada bulundu. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, "Bir anlaşmaya yakın olduğumuza inanıyoruz. Taraflar arasındaki farkları önemli ölçüde azalttığımıza inanıyoruz. Ancak halen atıldığını görmemiz gereken adımlar var ve buna ulaşabileceğimizi umut ediyoruz" dedi.

Bir gazetecinin ABD yönetiminden daha önce de Lübnan ve Gazze'de ateşkese yönelik birçok ümit verici açıklama geldiğine dikkat çekmesi üzerine Miller, "Bu tür anlaşmaların işleyişine dair George Mitchell'in diplomasiyi '500 gün boyunca başarısızlık ve ardından bir gün başarı' olarak tanımlayan sözleri, durumu doğru bir şekilde ifade ediyor. Genelde 'anlaşmaya yakınız' dediğimizde, bunun yanına 'her şey sonuçlanmadan hiçbir şey sonuçlanmış değildir' şeklindeki çekince ifadesini de ekleriz ve bunun tarafların hakikaten 'evet' demesine ve o noktaya ulaşmalarına bağlı olduğunu belirtiriz. Ayrıca, Dışişleri Bakanı'nın da sıklıkla söylediği üzere, genellikle bir anlaşmanın son aşamaları en zorlu kısımlar olur çünkü en zor meseleler en sona bırakılır. Bu tabii olarak doğru. Umarız bir anlaşmaya ulaşabiliriz. Lübnan ve İsrail'deki on binlerce insanın evlerine dönebilmesini sağlayacak bir diplomatik çözüm bulmak için elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz. Fakat nihayetinde bu bize değil, taraflara bağlı" dedi.

Biden ve Macron'un 36 saat içinde ateşkesi ilan edeceği iddiası

Lübnan basını, ABD Başkanı Joe Biden ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un 36 saat içinde İsrail-Hizbullah arasındaki ateşkesi ilan edeceğini iddia etmişti.

ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, İsrail ve Hizbullah arasındaki ateşkes görüşmeleri hakkında yaptığı açıklamada, "Çok yakınız" ifadelerini kullanmış, "Görüşmeler, yapıcıydı ve bunun gidişatının çok olumlu bir yönde ilerlediğine inanıyoruz. Ama evet, henüz her şey bitmiş sayılmaz" demişti.

Fransa Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail-Hizbullah arasındaki ateşkesin sağlanmasına yönelik görüşmelerde önemli ilerleme kaydedildiği belirtilmiş, "ABD'li ortaklarımızla bu doğrultuda çalışmaya devam ediyoruz. İlgili herkesin bu fırsatı en kısa zamanda değerlendireceğini umuyoruz" denilmişti. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
img

CHP'li Başarır ağzını fena bozdu! Varank'ın yanıtı ise daha bomba
img

Hepsi nakit! Fenerbahçe'nin kasasına servet sokacak
img

Icardı'den inanılmaz rakam
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

27 Kasım Ankara hava durumu | Ankara'da hava nasıl olacak, kar yağacak mı? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! 26 Kasım Ankara hava durumu | Ankara'da hava nasıl olacak, kar yağacak mı? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! Diyarbakır Kayapınar Belediyesi hangi parti? Diyarbakır Kayapınar Belediye Başkanı kimdir? Cengiz Dündar gözaltına mı alındı? DEM Parti Kayapınar Belediye Başkanı Cengiz Dündar neden gözaltına alındı? 26 Kasım ne günü? Tarihte bugün ne oldu? 26 Kasım tarihinde dünyada neler oldu? Gaziantep hava durumu 26 Kasım | Bugün Gaziantep'te kar var mı, hava nasıl olacak? Gaziantep 15 günlük hava durumu! Bayern Münih-PSG maçı saat kaçta, hangi kanalda? Bayern Münih PSG maçı şifresiz mi? (UEFA Şampiyonlar Ligi) Ankara'da yarın okullar kar tatil mi? Ankara'da 26 Kasım (bugün) okul var mı, ders işlenecek mi? BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 26 Kasım Salı günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? Resmi Gazete bugün (26 Kasım) atama kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2024! 26 KASIM TV YAYIN AKIŞI Bugün TV'de neler var? Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 kanal yayın akışı listesinde hangi programlar var?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.