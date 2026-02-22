Haberler

ABD-İran müzakerelerinin 3'üncü turu perşembe günü Cenevre'de

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Umman Dışişleri Bakanı Bedir el-Busaidi, ABD-İran müzakerelerinin 3'üncü turunun perşembe günü Cenevre'de yapılacağını açıkladı. Müzakerelerin anlaşma için olumlu bir adım olduğu belirtiliyor.

Umman Dışişleri Bakanı Bedir el-Busaidi, ABD- İran müzakerelerinin 3'üncü turunun perşembe günü İsviçre'nin Cenevre kentinde yapılacağını duyurdu.

Umman, ABD ve İran arasındaki nükleer anlaşmaya ilişkin müzakerelerin 3'üncü turunun yeri ve zamanına ilişkin açıklama yaptı. Umman Dışişleri Bakanı Bedir el-Busaidi, ABD-İran müzakerelerinin 3'üncü turunun perşembe günü İsviçre'nin Cenevre kentinde yapılacağını belirterek, "ABD-İran müzakerelerinin bu perşembe günü Cenevre'de yapılacağını ve anlaşmanın sonuçlandırılması için olumlu bir adım atıldığını memnuniyetle teyit ederiz" dedi.

ABD ve İran görüşmeleri

ABD ve İran, ilk turu 6 Şubat'ta Umman'da, ikinci turu 17 Şubat'ta İsviçre'de olmak üzere iki kez nükleer anlaşma için bir araya gelmişti. İran, son görüşmenin ardından ABD tarafına bir öneri sunacağını açıklamış, önerinin İran yönetimi tarafından onaylanmasının ardından ABD'ye iletileceğini ifade etmişti. - MASKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
ABD ve İran bir kez daha masaya oturuyor

ABD, savaş kararını vermeden önce bir kez daha masaya oturuyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Filozof Atakan uzun bir aradan sonra yeni imajıyla görüntülendi

Filozof Atakan yıllar sonra yeni imajıyla görüntülendi
Bakan yardımcılığına atanan Vali Ali Çelik'ten Hakkari'ye hüzünlü ve gururlu veda

Bakan yardımcılığına atanmıştı! Hakkari'ye hüzünlü ve gururlu veda
Başakşehir'de iftarın ardından iki grup arasında çıkan kavga kamerada

İftardan sonra tekme tokat kavga ettiler
Tedirgin eden hareketlilik! İlk işgal komşu ülkeye

Tedirgin eden hareketlilik! İlk işgal komşu ülkeye
Filozof Atakan uzun bir aradan sonra yeni imajıyla görüntülendi

Filozof Atakan yıllar sonra yeni imajıyla görüntülendi
Fiyatı uçan altını tahtından etti! Talep patladı, resmen yok satıyor

Yakında altını tahtından edecek! Talep patladı, resmen yok satıyor
7 dakikada 4 gol attılar! Maçın skoru inanılmaz

7 dakikada 4 gol attılar! Maçın skoru inanılmaz