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ABD ordusu, İran limanlarına yönelik ablukanın kaldırıldığını açıkladı

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ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Başkan Donald Trump'ın talimatıyla İran limanları ve kıyı bölgelerine yönelik deniz trafiği ablukasının resmen kaldırıldığını duyurdu. Açıklamada, tüm askeri abluka faaliyetlerinin sona erdiği belirtilirken, ABD Donanması gemilerinin bölgede kalmaya devam edeceği ifade edildi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'ndan (CENTCOM) yapılan açıklamada, "ABD kuvvetleri Başkan Donald Trump'ın talimatı doğrultusunda İran limanlarına ve kıyı bölgelerine giriş ve çıkış yapan tüm deniz trafiği üzerindeki ablukayı kaldırdı" denildi.

CENTCOM, İran limanlarına yönelik ABD ablukasının resmen kaldırıldığını bildirdi. CENTCOM'dan yapılan açıklamada, "ABD kuvvetleri bugün, Başkan Donald Trump'ın talimatı doğrultusunda İran limanlarına ve kıyı bölgelerine giriş ve çıkış yapan tüm deniz trafiği üzerindeki ablukayı kaldırdı" denildi.

ABD güçlerinin, söz konusu limanlara giden veya bu limanlardan çıkan gemilerin geçişini engellemediğinin belirtildiği açıklamada, "ABD'nin tüm askeri abluka faaliyetleri sona erdi" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, bölgede bulunan ABD Donanması'na ait gemilerin, anlaşmanın tüm maddelerine uyulması, bu maddelerin uygulanması ve tam olarak yürürlükte kalmasını sağlamak amacıyla bölgenin yakınlarında kalmaya devam edeceği kaydedildi. - FLORIDA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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