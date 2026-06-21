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İran basını, İsviçre'de ABD-İran arasında gerçekleştirilen görüşmelerin ilk oturumunun "iç istişareler" nedeniyle sona erdiğini öne sürdü. Suudi Arabistan merkezli Al Arabiya haber kanalı, görüşmelerin ikinci turunun kısa süre içinde başlayacağını iddia etti.

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İran basını, İsviçre'de ABD-İran arasında yapılan görüşmelerin ilk oturumunun iç istişareler nedeniyle sona erdiğini, ikinci turun ise kısa sürede başlayacağını duyurdu.

İran basını, İsviçre'de ABD-İran arasında gerçekleştirilen görüşmelerin ilk oturumunun "iç istişareler" nedeniyle sona erdiğini öne sürdü. Suudi Arabistan merkezli Al Arabiya haber kanalı, görüşmelerin ikinci turunun kısa süre içinde başlayacağını iddia etti. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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