İran basını, İsviçre'de ABD-İran arasında gerçekleştirilen görüşmelerin ilk oturumunun "iç istişareler" nedeniyle sona erdiğini öne sürdü. Suudi Arabistan merkezli Al Arabiya haber kanalı, görüşmelerin ikinci turunun kısa süre içinde başlayacağını iddia etti.
İran basını, İsviçre'de ABD-İran arasında yapılan görüşmelerin ilk oturumunun iç istişareler nedeniyle sona erdiğini, ikinci turun ise kısa sürede başlayacağını duyurdu.
İran basını, İsviçre'de ABD-İran arasında gerçekleştirilen görüşmelerin ilk oturumunun "iç istişareler" nedeniyle sona erdiğini öne sürdü. Suudi Arabistan merkezli Al Arabiya haber kanalı, görüşmelerin ikinci turunun kısa süre içinde başlayacağını iddia etti. - TAHRAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı