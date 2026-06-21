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İsviçre'deki ABD-İran görüşmesi, Katar ve Pakistan arabuluculuğunda başladı

İsviçre'deki ABD-İran görüşmesi, Katar ve Pakistan arabuluculuğunda başladı
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Katar Dışişleri Bakanlığı, ABD ile İran arasındaki görüşmelerin Katar ve Pakistan arabuluculuğunda İsviçre'de başladığını duyurdu. Lucerne Gölü Zirvesi olarak adlandırılan dörtlü toplantıda kapsamlı ve kalıcı bir anlaşma hedefleniyor.

Katar Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ABD ile İran arasındaki görüşmelerin, arabulucu ülkeler Katar ve Pakistan temsilcilerinin katılımıyla başladığı duyuruldu.

Katar'dan gelen bir açıklama tüm dikkatleri İsviçre'ye çevirdi. Katar Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ABD ile İran arasındaki görüşmelerin, arabulucu ülkeler Katar ve Pakistan temsilcilerinin katılımıyla başladığı bildirildi. Bakanlık, Lucerne Gölü Zirvesi olarak adlandırılan Dörtlü Zirve'nin, Mutabakat Zaptı'nda ele alınan tüm hususları kapsayan kapsamlı ve kalıcı bir anlaşmayla sonuçlanması temennisinde bulundu.

Bakanlığa göre; Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mecid el-Ensari Katar Haber Ajansı'na (QNA) yaptığı açıklamada, nihai anlaşmanın maddelerini müzakere edecek uzman teknik grupların oluşturulduğunu, ayrıca mutabakatın hayata geçirilmesini ve kaydedilen ilerlemeyi izleyecek grupların kurulduğunu söyledi. Bunun, tüm tarafların iyi niyetle müzakere sürecini sürdürme ve kapsamlı, sürdürülebilir bir anlaşmaya varma kararlılığını gösterdiğini belirtti. Ensari, Katar'ın arabulucu ülkelerden biri olarak Pakistan ve ilgili tüm taraflarla birlikte müzakerelerin hedeflerine ulaşmasını sağlayacak olumlu bir ortam oluşturma çalışmalarını sürdüreceğini vurguladı. Ayrıca, çatışmaların çözümünde en uygun yolun diyalog ve diplomasi olduğuna yönelik güçlü inançlarının altını çizdi.

"Türkiye, Mısır ve diğer dost ve kardeş ülkelerin desteği, sürecin ilerlemesine katkı sağladı"

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Pakistan'ın bu süreçte ortak ve arabulucu olarak üstlendiği önemli rolü takdir ettiklerini, iş birliği ve katkılarını değerli bulduklarını ifade etti. Ayrıca ABD ve İran'ın diplomatik çözümlere bağlılığını memnuniyetle karşıladıklarını belirten Ensari, "Suudi Arabistan, Türkiye, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri ve diğer dost ve kardeş ülkelerin desteği, sürecin ilerlemesine katkı sağladı" dedi. Mecid el-Ensari, Katar'ın bölgesel barış, güvenlik, istikrar ve refahı güçlendirecek nihai bir anlaşmaya ulaşılması için tüm çabalara tam destek vermeye devam edeceğini vurguladı. - BURGENSTOCK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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