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ABD Hazine Bakanı Janet Yellen Çin'e Resmi Ziyaret Gerçekleştirecek

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen Çin'e Resmi Ziyaret Gerçekleştirecek

Politika Haberleri

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, 6-9 Temmuz tarihlerinde Çin'e resmi ziyaret gerçekleştirecek. Yellen, Çinli yetkililerle görüşmeler yapacak ve ülkeler arasındaki ilişkilerin yönetilmesi ve küresel zorlukların ele alınması konularını ele alacak.

p>ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, 6-9 Temmuz tarihlerinde Çin'e resmi ziyaret gerçekleştirecek. ABD Hazine Bakanlığı, Yellen'in Çinli yetkililerle görüşmeler yapacağını duyurdu.

ABD Hazine Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ziyaretin, ABD Başkanı Joe Biden ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping arasında Kasım ayında yapılan görüşme kapsamında gerçekleştirileceği ifade edildi. Açıklamada, "Bakan Yellen, Çin Halk Cumhuriyeti yetkilileriyle dünyanın en büyük iki ekonomisi olarak ülkelerimizin ilişkilerimizi sorumlu bir şekilde yönetmelerinin, endişe duyulan alanlar hakkında doğrudan iletişim kurmalarının ve küresel zorlukları ele almak için birlikte çalışmalarının önemini görüşecek" denildi.

"ÇİN'LE SAĞLIKLI BİR EKONOMİK İLİŞKİ ARAYIŞINDAYIZ"

Bakanlık, açıklamasında, ABD'nin Çin ile sağlıklı bir ekonomik ilişki arayışı içinde olduğunu vurgulayarak, "Çin ile karşılıklı olarak faydalı büyüme, yenilikçiliği teşvik eden ve Amerikalı işçiler ve işletmeler için ekonomik fırsatları arttıran sağlıklı bir ekonomik ilişki arayışındayız. Son olarak, iklim değişikliği ve borç sıkıntısı gibi acil küresel sorunlar konusunda da işbirliği yapmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika

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