ABD Hazine Bakanı Janet Yellen Çin'e Resmi Ziyaret Gerçekleştirecek

ABD Hazine Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ziyaretin, ABD Başkanı Joe Biden ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping arasında Kasım ayında yapılan görüşme kapsamında gerçekleştirileceği ifade edildi. Açıklamada, "Bakan Yellen, Çin Halk Cumhuriyeti yetkilileriyle dünyanın en büyük iki ekonomisi olarak ülkelerimizin ilişkilerimizi sorumlu bir şekilde yönetmelerinin, endişe duyulan alanlar hakkında doğrudan iletişim kurmalarının ve küresel zorlukları ele almak için birlikte çalışmalarının önemini görüşecek" denildi.

Bakanlık, açıklamasında, ABD'nin Çin ile sağlıklı bir ekonomik ilişki arayışı içinde olduğunu vurgulayarak, "Çin ile karşılıklı olarak faydalı büyüme, yenilikçiliği teşvik eden ve Amerikalı işçiler ve işletmeler için ekonomik fırsatları arttıran sağlıklı bir ekonomik ilişki arayışındayız. Son olarak, iklim değişikliği ve borç sıkıntısı gibi acil küresel sorunlar konusunda da işbirliği yapmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.