ABD Hazine Bakanı Bessent: "Trump'ın maksimum baskı kampanyası kapsamında İran'da enflasyon iki katına çıktı ve para birimi hızla değer kaybetti"

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, "Trump'ın maksimum baskı kampanyası kapsamında İran'da enflasyon iki katına çıktı ve para birimi hızla değer kaybetti" dedi.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, İran'a yönelik düzenlenen Ekonomik Öfke Operasyonu'na dair açıklamada bulundu. Bessent, "Hazine Bakanlığı, Ekonomik Öfke Operasyonu kapsamında İran'ın uluslararası gölge bankacılık altyapısını, kripto para erişimini, gölge filosunu, silah tedarik ağlarını, bölgedeki vekillerine sağlanan finansmanı ve İran'ın petrol ticaretini destekleyen bağımsız Çin merkezli çaydanlık olarak adlandırılan petrol rafinerilerini hedef almıştır. Bu eylemler, terörizmi finanse etmek için kullanılacak on milyarlarca dolarlık geliri kesintiye uğratmıştır" dedi.

"Hark Adası, yakında depolama kapasitesinin sınırına ulaşacak"

ABD Başkanı Donald Trump'ın maksimum baskı kampanyası kapsamında İran'da enflasyonun iki katına çıktığını ve para biriminin hızla değer kaybettiğini aktaran Bessent, "İran'ın başlıca petrol ihracat terminali olan Hark Adası, yakında depolama kapasitesinin sınırına ulaşacak" ifadelerini kullanarak, "Bu durum rejimi petrol üretimini azaltmaya zorlayacak, günlük yaklaşık 170 milyon dolarlık ek gelir kaybına yol açacak ve İran'ın petrol altyapısına kalıcı zarar verecektir" dedi.

ABD Hazine Bakanlığı'nın İran'a yönelik azami baskı uygulamaya devam edeceğini belirten Bessent, "Tahran'a yasadışı para akışını kolaylaştıran herhangi bir kişi, gemi veya kuruluş, ABD yaptırımlarına maruz kalma riskiyle karşı karşıya kalacak" dedi. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
