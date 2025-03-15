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ABD, Güney Afrika Büyükelçisi Ebrahim Rasool'u İstenmeyen Kişi İlan Etti

ABD, Güney Afrika Büyükelçisi Ebrahim Rasool'u İstenmeyen Kişi İlan Etti
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ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Güney Afrika'nın Washington Büyükelçisi Ebrahim Rasool'un istenmeyen kişi ilan edildiğini duyurdu. İki ülke arasındaki ilişkilerin gerginleştiği belirtiliyor.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Güney Afrika'nın Washington Büyükelçisi Ebrahim Rasool'u "istenmeyen kişi" ilan etti.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Güney Afrika'nın Washington Büyükelçisi Ebrahim Rasool'u "istenmeyen kişi" ilan ettiğini duyurdu. Bakan Rubio paylaşımında, " Güney Afrika'nın ABD Büyükelçisi artık büyük ülkemizde hoş karşılanmıyor. Ebrahim Rasool, ABD'den ve Başkan Donald Trump'tan nefret eden ırkçı bir politikacıdır. Kendisiyle konuşacak bir şeyimiz yok, bu nedenle kendisi istenmeyen kişi olarak kabul ediliyor" ifadelerini kullandı.

Rasool'un Trump'ı "beyaz üstünlükçü zihniyete" öncülük etmekle suçladığı belirtiliyor.

Washington-Cape Town ilişkileri

İki ülke arasındaki ilişkiler, İsrail'e karşı Uluslararası Adalet Divanı'nda açtığı soykırım davası nedeniyle ABD'nin Güney Afrika'ya yaptığı mali yardımı kesmesinden bu yana kötüleşti. Trump ayrıca herhangi bir kanıt göstermeden "Güney Afrika yönetiminin arazilere el koyduğunu" ve "belirli sınıflara çok kötü davranıldığını" ifade etmişti. Trump'ın danışmanı ve Güney Afrika doğumlu milyarder Elon Musk, beyaz Güney Afrikalıların "ırkçı mülkiyet yasalarının" kurbanı olduğunu iddia etmişti.

Güney Afrika Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa Ocak ayında devletin kamu yararına bazı durumlarda mal sahibine tazminat ödemeden arazilerin kamulaştırılmasının kolaylaştırılmasını içeren bir yasa tasarısı imzalamıştı. Hükümetin hiçbir araziye el koymadığını söyleyen Ramaphosa, politikanın siyahi çoğunluklu ülkede arazi mülkiyetindeki ırksal eşitsizlikleri dengelemeyi hedeflediğini belirtmişti. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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