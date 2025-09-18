Haberler

ABD, Gazze Ateşkes Tasarısını Veto Etti

ABD, Gazze Ateşkes Tasarısını Veto Etti
Güncelleme:
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde Gazze'de ateşkes sağlanmasını öngören karar tasarısını 14 ülkenin lehine oy vermesine rağmen ABD veto etti.

ABD, Gazze Şeridi'nde derhal, şartsız ve kalıcı ateşkes sağlanmasını öngören Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) karar tasarısını veto eden tek ülke oldu.

BMGK, Gazze Şeridi'nde ateşkes sağlanmasına ilişkin görüşmek için bir araya geldi. Gazze'de derhal şartsız ve kalıcı ateşkes sağlanması ile Hamas'ın elindeki rehinelerin serbest bırakılmasını öngören karar tasarısı, Konsey üyelerinin oylamasına sunuldu. Söz konusu oylamada 15 üye ülkeden 14'ü tasarının lehine oy kullanırken, ABD karar tasarısını reddeden tek ülke oldu. - NEW YORK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
