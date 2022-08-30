ABD First Lady'si Biden'ın Covid-19 testi negatife döndü Politika Haberleri ABD Başkanı Joe Biden'ın eşi Jill Biden'ın geçtiğimiz çarşamba günü pozitif çıkan Covid-19 testi negatife döndü. ABD Başkanı Joe Biden'ın eşi Jill Biden'ın geçtiğimiz çarşamba günü pozitif çıkan Covid-19 testi negatife döndü. ABD'de İletişim Direktörü Elizabeth Alexander, ABD Başkanı Joe Biden'ın eşi Jill Biden'ın Covid-19 testinin pozitif çıktığını ve First Lady'nin bugün Washington DC'ye döneceğini açıkladı. Alexander, First Lady'nin hastalığı boyunca "soğuk algınlığına benzer semptomlar" gösterdiğini belirtti. First Lady, Covid-19 testinin pozitif çıktığı 24 Ağustos tarihinden bu yana ABD'nin Delaware eyaletinin Rehoboth Beach kentindeki evinde tecrit altında tutuluyordu. Ayrıca Jill Biden'ın 16 Ağustos'ta COVID-19'a yakalandığı duyurulmuş, 21 Ağustos'ta ise Covid-19 testinin negatif çıktığı açıklanmıştı. - WASHINGTON Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika Tam Gemi Şok Denemeleri Koronavirüs Jill Biden Politika Haberler

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