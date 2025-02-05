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ABD, Düzensiz Göçmenleri Guantanamo'ya Gönderdi

ABD, Düzensiz Göçmenleri Guantanamo'ya Gönderdi
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ABD yönetimi, 'Tren de Aragua' çetesi üyesi 10 düzensiz göçmeni Guantanamo Körfezi'ndeki deniz üssüne gönderdi. Başkan Trump, göçmen merkezini genişleterek 30 bin kişilik kapasiteye ulaştırmayı hedefliyor.

ABD yönetimi, sınır dışı edilmek üzere 10 düzensiz göçmeni Guantanamo Körfezi'ndeki deniz üssünde bulunan merkeze gönderdi.

ABD Başkanı Donald Trump, ülkedeki düzensiz göçmenlere yönelik geniş çaplı "sınır dışı operasyonunu" sürdürüyor. ABD İç Güvenlik Bakanlığından yapılan açıklamada, Venezuelalı "Tren de Aragua" çetesinden 10 kişinin sınır dışı edilmek üzere Küba'daki Guantanamo Körfezi'ne gönderildiği duyuruldu. Texas eyaletinin El Paso kentinden "suçlu göçmenlerle" havalanan C-17 tipi askeri uçağın Guantanamo Körfezi'ne vardığı belirtildi. Göçmenlerin ABD'nin "işkence üssü" olarak bilinen Guantanamo hapishanesindeki mevcut tutuklularla aynı yere yerleştirilmeyeceği öğrenildi.

ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, "Başkan Donald Trump çok net konuştu. Guantanamo Körfezi kötünün de kötüsünü barındıracak. Bu, bugün başladı" ifadelerini kullandı.

Guantanamo'ya 30 bin kişilik göçmen merkezi

ABD Başkanı Donald Trump, 29 Ocak'ta Savunma Bakanlığı ve İç Güvenlik Bakanlığına ABD'de yaşayan ve yasal statüsü bulunmayan "suçlu göçmenleri" barındırmak amacıyla "Guantanamo Körfezi Deniz Üssü'ndeki Göçmen Operasyon Merkezi'ni tam kapasiteyle genişletme" talimatı vermişti. Trump, ülkelerine geri gönderilmeyi bekleyen 30 bin göçmeni barındıracak üssü hazırlamak için çalışacaklarını belirtmişti.

ABD, Küba'daki deniz üssünü 11 Eylül 2001 saldırılarından sorumlu tutulan kişileri tutmak için kullanıyor. Deniz üssünde yabancı terör şüphelilerinin tutulduğu yüksek güvenlikli hapishaneden ayrı bir göçmen tesisi bulunuyor. - HAVANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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