ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin Kamu Diplomasisi Konferansı'ndaki Saldırıyı Kınadı

ABD Dışişleri Bakanlığı, Los Angeles'ta düzenlenen Türkiye'nin Kamu Diplomasisi konulu konferansta yaşanan saldırıya ilişkin açıklama yaptı. Diplomatların güvenliği ve emniyetine olan kararlılıklarını vurgulayan Bakanlık, gerekli adımların atılacağını belirtti.

NEW ABD Dışişleri Bakanlığı, Los Angeles'ta düzenlenen " Türkiye'nin Kamu Diplomasisi" konulu konferansta, radikal Ermeni grupların, Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Hasan Murat Mercan'ın da aralarında bulunduğu katılımcılara saldırısına ilişkin, "Diplomatların güvenlik ve emniyetinin teminine olan kesin kararlılığımızı yineliyoruz ve diplomasi yürütenlerin güvenlik ve emniyetini gözetmek için gerekli tüm adımları atmaya devam edeceğiz." açıklamasında bulundu.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcülüğü tarafından AA muhabirine yapılan açıklamada, 29 Eylül'de Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Hasan Murat Mercan'ın da katıldığı Güney California Üniversitesi'nin (USC) ev sahipliğinde düzenlenen etkinlikte yaşanan olaylardan haberdar oldukları bildirildi.

Açıklamada, "Diplomatların güvenlik ve emniyetinin teminine olan kesin kararlılığımızı yineliyoruz ve diplomasi yürütenlerin güvenlik ve emniyetini gözetmek için gerekli tüm adımları atmaya devam edeceğiz." ifadesine yer verildi.

Açıklamada ayrıca olayı araştırmak için Los Angeles Polis Departmanı ile birlikte çalışıldığı belirtildi.

ABD'nin Los Angeles şehrinde radikal Ermeni gruplar, 29 Eylül'de YEE ve USC Annenberg Gazetecilik Okulu ortak sponsorluğunda düzenlenen "Türkiye'nin Kamu Diplomasisi" konulu konferansta katılımcılara sözlü ve fiziksel saldırıda bulunmuştu.

Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Mercan'ın konuşmasını yapmak üzere kürsüye çıkmasıyla 11 kişilik öğrenci grubu protestoya başlamıştı.

Polis tarafından salondan çıkartılan grup, konferans süresince dışarıda gürültü yaparak, programın olağan akışını etkilemeye çalışmıştı.

Konferansın sona ermesinin ardından programın katılımcıları, dışarıda Ermeni radikal grupların fiziki ve sözlü saldırısına uğramıştı.