ABD Dışişleri Bakanlığı, Irak'ta kaçırılan gazeteci Shelly Kittleson'ı kendisine yönelik tehditler konusunda uyarmış

ABD Dışişleri Bakanlığı Küresel Halkla İlişkileri Müsteşarı Dylan Johnson, Irak'ın başkenti Bağdat'ta silahlı kimliği belirsiz kişiler tarafından kaçırılan ABD'li gazeteci Shelly Kittleson hakkında açıklamada bulundu. Johnson, "Bakanlık, Irak'ın başkenti Bağdat'ta bir ABD'li gazetecinin kaçırıldığına ilişkin haberlerin farkında. Dışişleri Bakanlığı, daha önce söz konusu kişiyi kendisine yönelik tehditler konusunda uyarma yükümlülüğünü yerine getirmiştir. Gazetecinin bir an önce serbest bırakılmasını sağlamak amacıyla FBI ile koordinasyon içinde çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

İran yanlısı Kataib Hizbullah ile bağlantılı olduğu değerlendirilen ve kaçırma olayına karıştığı düşünülen bir kişinin Irak makamlarınca gözaltına alındığını aktaran Johnson, "Irak, Seviye 4 Seyahat Uyarısı kapsamında olmayı sürdürmektedir. ABD vatandaşlarının hiçbir nedenle Irak'a seyahat etmemeleri ve ülkede bulunanların derhal ayrılmaları tavsiye edilmektedir. Dışişleri Bakanlığı, basın mensupları da dahil olmak üzere ABD vatandaşlarını tüm seyahat uyarılarına uymaya davet etmektedir" dedi. - WASHINGTON

