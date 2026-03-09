Haberler

ABD, Adana Konsolosluğu'ndaki zorunlu olmayan personeli tahliye ediyor

ABD, Adana Konsolosluğu'ndaki zorunlu olmayan personeli tahliye ediyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Dışişleri Bakanlığı, Adana'daki Konsoloslukta görev yapan zorunlu olmayan personel ve ailelerinin bölgeden ayrılmasını talep etti. Artan riskler nedeniyle seyahat uyarısı 'Seviye 4-Seyahat etmeyin' düzeyine yükseltildi.

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanlığı, Adana'daki ABD Konsolosluğunda görev yapan zorunlu olmayan personel ile aile üyelerinin bölgeden ayrılması talimatını verdi.

Yapılan açıklamada, bölgede artan riskler nedeniyle ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Türkiye'nin güneydoğu bölgesi için seyahat uyarısını "Seviye 4-Seyahat etmeyin" düzeyine yükselttiği, Türkiye geneline yönelik uyarının ise "Seviye 2-İlave ihtiyat gösterin" seviyesinde kaldığı belirtildi. ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Türkiye için uyarı düzeyi ya da risk göstergelerinde bir değişiklik olmamıştır. Ancak güneydoğu Türkiye'de artan risk bulunan bölge, ABD Temsilcilik faaliyetlerindeki yapılan değişiklikleri yansıtacak şekilde seyahat uyarısında güncellenmiştir. Başkan Trump, Dışişleri Bakanı Rubio ve Dışişleri Bakanlığının en büyük önceliği Amerikan vatandaşlarının güvenliği ve emniyetidir. 9 Mart 2026'da Dışişleri Bakanlığı, acil görevli olmayan ABD hükümeti çalışanları ve aile mensuplarının Adana Konsolosluğu'ndan tedbiren ayrılmaları talimatını vermiştir" denildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
ABD Başkanı Trump: Bence savaş büyük ölçüde bitti

Trump'tan İran savaşıyla ilgili ezber bozan açıklama
Erdoğan ile Pezeşkiyan arasında telefon görüşmesi

Pezeşkiyan'dan Erdoğan'a telefon! "Füze" olayı için çarpıcı öneri
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İBB davası yarın devam edecek! İmamoğlu'nun tehdidine savcıdan yanıt

İmamoğlu çıkarken tehdit etti, savcıdan "Yerini bil" yanıtı geldi
400 erkekle birlikte olup hamile kalan kadının annesi konuştu

400 erkekle birlikte olup hamile kalan kadının annesi konuştu
Denizli'de 4.1 büyüklüğünde deprem

5.1 ile sarsılan kentte korkutan bir deprem daha
Gaziantep'te düşürülen füze öncesi ABD'nin uyarısı kafa karıştırdı

Gaziantep'te düşürülen füze öncesi ABD'nin uyarısı kafa karıştırdı
İBB davası yarın devam edecek! İmamoğlu'nun tehdidine savcıdan yanıt

İmamoğlu çıkarken tehdit etti, savcıdan "Yerini bil" yanıtı geldi
İsrail'e 10 günde dev askeri sevkiyat! İki ülkenin parmağı var

İsrail'e dev askeri sevkiyat! İki ülkenin parmağı var
Edis ve Adem Kılıçcı'nın uyuşturucu test sonuçları belli oldu

Edis ve Adem Kılıçcı'nın uyuşturucu test sonuçları belli oldu