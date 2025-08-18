ABD Dışişleri Bakanı Rubio: Barış Anlaşması İçin Tavizler Gerekli

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, bir barış anlaşmasının sağlanabilmesi için hem Rusya'nın hem de Ukrayna'nın taviz vermesi gerektiğini bildirdi.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında yapılan Alaska Zirvesi'ni değerlendirdi. Zirvenin verimli geçtiğini vurgulayan Rubio, hala üzerinde konuşulup anlaşılması gereken önemli meseleler olduğunu ve bugün Beyaz Saray'da yapılacak görüşmenin çok önemli olduğunu söyledi. Rubio, "Bu savaşı sona erdirecek bir barış anlaşması imzalamak istiyoruz, böylece Ukrayna halkı hayatlarına devam edebilecek, ülkelerini yeniden inşa edebilecek ve bunun bir daha asla tekrarlanmayacağından emin olabilecek. Ancak bunun için her iki tarafın da bazı ödünler vermesi gerekecektir" ifadelerini kullandı.

Taraflar arasındaki güvenlik garantileri, toprak takası konuları ve diğer ana hususları görüşmeye devam ettiklerini kaydeden Rubio, "Bir taraf istediği her şeyi elde ederse, buna teslimiyet denir. Biz bunu yapmıyoruz çünkü buradaki hiçbir taraf teslimiyetin eşiğinde hatta ona yakın bir durumda bile değil" dedi.