ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Orta Doğu'daki Gerilimi Düşürme Çağrısı Yaptı

- ABD Dışişleri Bakanı Blinken İsrail'e yönelik savunma desteklerini yineledi

"Daha fazla saldırı tehlikeli sonuçlar ortaya çıkarabilir"

ANNAPOLIS - Orta Doğu'daki çatışmanın taraflarına gerilimi daha fazla tırmandırmama çağrısı yapan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, "Daha fazla saldırı, kimsenin tahmin ve tam olarak kontrol edemeyeceği tehlikeli sonuçların ortaya çıkma riskini arttırır" uyarısında bulundu. Blinken, "İsrail'in güvenliğine olan bağlılığımız sarsılmazdır" dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, "Avustralya-ABD Bakan İstişareleri 2024" toplantısı kapsamında Avustralyalı mevkidaşları Penny Wong ve Richard Marles ile ABD'nin Maryland eyaletinin Annapolis kentinde bir araya geldi. Görüşme sonrasında yapılan ortak basın toplantısında Orta Doğu'daki gelişmelerle ilgili açıklamalarda bulunan Blinken, gerilimi düşürmek ve çatışmaların yayılmasını önlemek için yoğun bir şekilde çalışmaya devam ettiklerini söyledi. Birkaç gündür bölgedeki ve ötesindeki ortaklarıyla teması sürdürdüklerini belirten Blinken, "Bu görüşmelerde net bir fikir birliği olduğunu duyduk: Kimse bu çatışmayı tırmandırmamalı" ifadelerini kullandı

"İsrail'i savunmaya devam edeceğiz"

Bu mesajı doğrudan İran'a ve İsrail'e ilettiklerini vurgulayan Blinken, "İsrail'in güvenliğine olan bağlılığımız sarsılmazdır. Tıpkı askerlerimizi savunmaya devam edeceğimiz gibi, İsrail'i terörist gruplardan ya da onların destekçilerinden gelebilecek saldırılara karşı savunmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu. Bölgedeki herkesin, daha fazla saldırının sadece çatışmayı, istikrarsızlığı ve güvensizliği körükleyeceğini anlaması gerektiğinin altını çizen Blinken, "Daha fazla saldırı kimsenin tahmin ve tam olarak kontrol edemeyeceği tehlikeli sonuçların ortaya çıkma riskini arttırır" uyarısında bulundu.

"Gerilimi tırmandıracak değil, yatıştıracak kararlar alınmalı"

Tarafları sorumlu davranmaya çağıran Blinken,

"Bölgedeki herkesin durumu değerlendirmesi, yanlış hesap yapma riskini anlaması ve gerilimi tırmandıracak değil yatıştıracak kararlar alması aciliyet arz etmektedir" dedi. ABD Başkanı Joe Biden'ın Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah Es-Sisi ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Thani ile telefonda görüştüğünü hatırlatan Blinken, "Bu iki ülke ABD ile birlikte, ateşkesin sağlanması ve rehinelerin serbest bırakılması için yapılan müzakerelere aracılık ediyor. Liderlerin de ele aldığı üzere, müzakereler artık son aşamaya gelmiş olup, bu sürecin ivedilikle sonuçlandırılması konusunda mutabık kalınmıştır" diye konuştu. Gazze'deki çatışmayı sona erdirmenin ve bölgeye barışı getirmenin tek yolunun bu anlaşmayı sonuçlandırmak ve süreci sekteye uğratacak her türlü eylemden kaçınmak olduğunu yineleyen Blinken, "Tüm tarafların mümkün olan en kısa sürede bir anlaşmaya varmak için çalışması kritik önem taşımaktadır" açıklamasında bulundu.

Austin: "ABD personeline yönelik saldırılara müsamaha göstermeyecek"

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin de, Orta Doğu'daki tansiyonu düşürmek için çalıştıklarını vurguladı. Irak'ın batısındaki El-Esad Hava Üssü'ne düzenlenen roket saldırısında çok sayıda ABD'li askerin yaralandığını hatırlatan Austin, "Bu yüzden hata yapmayın! Amerika Birleşik Devletleri bölgedeki personeline yönelik saldırılara müsamaha göstermeyecek" uyarısında bulundu.

İsrail'in savunmasına olan sarsılmaz bağlılıklarını pekiştirmek ve her türlü olasılığa hazırlıklı olmak için askeri duruşlarını yeniden düzenlediklerini aktaran Austin, " Orta Doğu'daki uçak gemisi varlığımızı sürdürmek için USS Abraham Lincoln'ün bu ay içinde USS Theodore Roosevelt'in yerini almasını emretti. Ayrıca bölgeye balistik füze savunma kabiliyetine sahip daha fazla kruvazör ve destroyer gönderilmesini ve savunma amaçlı hava destek kabiliyetimizi güçlendirmek üzere bir avcı filosunun daha Orta Doğu'ya konuşlandırılması talimatını verdim" dedi.

Austin, ülkesinin tüm rehinelerin eve dönmesi ve Gazze'deki savaşın sona ermesi için çabalarını sürdürdüğünü de sözlerine ekledi.

Wong'dan 'gerilimi düşürme' çağrısına destek

Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong ise Blinken'in Orta Doğu ile ilgili sözlerine katıldıklarını vurguladı. Blinken'in "Bölgede gerilimi düşürme" çağrısını desteklediklerini ifade eden Wong, "Başkan Biden tarafından ana hatları çizilen ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi tarafından onaylanan ateşkese yönelik desteğimizi de sürdürmeye devam ediyoruz" şeklinde konuştu.