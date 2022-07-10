ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Japonya'ya taziye ziyaretinde bulunacak - Haberler

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ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Japonya'ya taziye ziyaretinde bulunacak

İhlas Haber Ajansı - Politika
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ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Japonya'ya taziye ziyaretinde bulunacak

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in suikast sonucu hayatını kaybeden eski Japonya Başbakanı Shinzo Abe'nin vefatıyla ilgili taziyelerini sunmak üzere Japonya'ya sürpriz bir ziyaret gerçekleştireceği bildirildi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in suikast sonucu hayatını kaybeden eski Japonya Başbakanı Shinzo Abe'nin vefatıyla ilgili taziyelerini sunmak üzere Japonya'ya sürpriz bir ziyaret gerçekleştireceği bildirildi.

Eski Japonya Başbakanı Shinzo Abe'nin geçtiğimiz Cuma günü seçim konuşması yaptığı Nara şehrinde suikasta uğrayarak hayatını kaybetmesinin ardından ABD hükümetinden taziye ziyareti kararı geldi. ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Tayland dönüşünde Japonya'ya sürpriz bir taziye ziyaretinde bulunacağı belirtildi.

Açıklamada, "Hint-Pasifik bölgesinde barış ve istikrarın temel taşı olan ABD-Japonya ittifakı hiç bu kadar güçlü olmamıştı" ifadelerine yer verilirken, ziyaret çerçevesinde yarın Tokyo'ya gelmesi beklenen Blinken'in üst düzey hükümet yetkilileri ile görüştükten sonra Washington'a döneceği öğrenildi. Ziyaretin ABD Başkanı Joe Biden'ın ülkesindeki Japonya Büyükelçilik Konutunu ziyaret ederek, taziye defterine "Bu sadece eşi, ailesi ve Japonya halkı için değil, dünya için de büyük bir kayıp" notunu düşmesi ve Abe için tüm federal kurumlardaki ABD bayraklarının yarıya indirilmesi talimatı vermesinin ardından gelmesi Japonya hükümetine bir jest olarak yorumlandı.

Eski Japonya Başbakanı Shinzo Abe geçtiğimiz Cuma günü seçim konuşması yaptığı Nara şehrinde silahlı saldırıya uğramış, olay yerinde sağ olarak yakalanan saldırgan Abe'yi sevmediği için cinayeti işlediğini belirtmişti. Abe'nin katili daha sonraki ifadelerinde ise annesinin iflasından sorumlu tuttuğu bir dini gruba olan yakınlığı nedeniyle Abe'yi hedef aldığını açıklamıştı. - TOKYO

İhlas Haber Ajansı / Politika

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