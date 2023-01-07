ABD'den Türkiye ile Suriye arasındaki normalleşme adımlarına veto: Desteklemiyoruz

Türkiye ile Suriye'nin 11 yıl sonra ilk kez temas kurmasıyla ilgili ABD'den dikkat çeken bir yorum geldi. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Sözcüsü John Kirby, Ankara-Şam arasındaki normalleşme adımlarını desteklemediklerini söyledi. Kirby, "Bu görüşmelerin nereye gideceğini ve ne çıkacağını göreceğiz. Şu anda bulundukları noktanın ötesine geçmek istemem ama biz elbette Esad ile ilişkilerin normalleşmesini desteklemiyoruz." dedi.

Türkiye ile Suriye arasında 11 yıl sonra ilk temas kuruldu. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Hakan Fidan, geçen haftaRusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Suriye Savunma Bakanı Ali Mahmud Abbas ve iki ülkenin istihbarat başkanlarıyla Moskova'da bir araya geldi. Suriye ile 2. temasın ocak ayının ikinci haftasında Dışişleri Bakanları nezdinde yapılması bekleniyor.

ABD'DEN TÜRKİYE-SURİYE YAKINLAŞMASINA VETO

İki ülke arasındaki temas ses getirirken, ABD'den konuyla ilgili yeni bir açıklama geldi. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Sözcüsü John Kirby, Ankara ile Şam arasında ilişkilerin normalleşmesini desteklemediklerini söyledi.

"NE ÇIKACAĞINI GÖRECEĞİZ"

Kirby, dün düzenlediği basın toplantısında bir gazetecinin "Rusya'nın arabuluculuğunda Türkiye ve Esad rejimi arasında bir tür yakınlaşma yaşanıyor. ABD yönetiminin bakış açısına göre bunun doğru bir adım olduğunu düşünüyor musunuz? Kürtler bunun için bedel ödeyecek mi?" sorusuna şöyle yanıt verdi:

"Biz ABD olarak Şam rejimiyle ilişkileri normalleştirmedik. Hiçbir devleti de Esad rejimiyle ilişkilerini normalleştirmeye teşvik etmiyoruz. Bu görüşmelerin nereye gideceğini ve ne çıkacağını göreceğiz. Şu anda bulundukları noktanın ötesine geçmek istemem ama biz elbette Esad ile ilişkilerin normalleşmesini desteklemiyoruz."

DAHA ÖNCE DE BENZER BİR AÇIKLAMA YAPMIŞLARDI

Daha önce de ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, ABD'nin Esad hükümetine yönelik politikalarının değişmediğini ve ülkelerin rejimle ilişkilerini düzeltmesini desteklemediklerini söylemişti. Price, "Acımasız diktatör Beşar Esad'ı eski durumuna döndürmek için ilişkileri iyileştiren ülkeleri desteklemiyoruz. Devletleri, Suriye halkına zulmetmeye devam eden Esad rejiminin 12 yıldaki korkunç insan hakları sicilini ve Suriye halkının insani yardıma ulaşmasını engellemeye devam etmesini dikkate almaya çağırıyoruz" ifadelerini kullanmıştı.