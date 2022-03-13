ABD'den Rusya'ya NATO toprakları uyarısı: Tam güçle yanıt vereceğiz - Haberler

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ABD'den Rusya'ya NATO toprakları uyarısı: Tam güçle yanıt vereceğiz

İhlas Haber Ajansı - Politika
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ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Rusya'nın NATO topraklarını vurması durumunda, NATO'nun buna "tam gücüyle" karşılık vereceği konusunda uyardı.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları 18'inci gününe girerken, ABD'den Rusya'ya NATO toprakları konusunda uyarı geldi.

"NATO'YA YAPILAN SALDIRI TÜM MÜTTEFİKLERE YAPILMIŞ SAYILACAK"

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ABD basınına verdiği röportajda, Rusya'nın NATO topraklarını vurması durumunda, NATO'nun buna "tam gücüyle" karşılık vereceği konusunda uyardı. Sullivan böyle bir durumun yaşanması halinde bunu NATO'nun 5'inci maddesini tetikleyeceğini ve bir NATO müttefikine yapılan saldırının tüm müttefiklere yapılmış sayılacağını vurguladı.

"TÜM GÜCÜMÜZLE YANIT VERİRİZ"

Sullivan, "NATO topraklarına askeri bir saldırı olursa, bu 5'inci maddenin uygulanmasına neden olur ve NATO ittifakının tüm gücünü buna yanıt vermek için kullanırız" dedi.

ABD'den Rusya'ya NATO toprakları uyarısı: Tam güçle yanıt vereceğiz

İhlas Haber Ajansı / Politika

Ulusal Güvenlik Danışmanı, Tam Gemi Şok Denemeleri, Ukrayna, Rusya, Politika, Güncel, Haberler

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Yorumlar (3)

mertcee27:

Nato 5. Maddesini gördük. Suriyeden Türkiye her gün bombalar düşerken, yanlış tarafa mühimmat yardımı yaparak uyguladınız. Aynı zamanda hava savunması için nato yardımlarınızıda gördük. Medeniyet dediğin 2 dışı çekilmiş canavar

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CAN:

:))) gelde gülme bu korkaklara sürü gibiler ama rusya polonya sınırındaki nato eğitim üssünü vurdu 35 kişi öldü gıkları çıkmıyor kuru gürültü... ama ırak olaydı afganistan olaydı libya olaydı biz oladık hepiniz şeytan gibi çuvallanırdınız üzerimize

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Recep Koca:

KuNuri de dedelerimiz abd askerlerini ağlarken Çin askerlerinden kurtarmıştı.onların çocukları ypg her ne zıkkımın tirlarla silah veriyorlar sakın incirlik kullandırma enayi durumuna düşmeyelim

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