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ABD'den İranlı 5 komutana 10 milyon dolarlık ödül

ABD'den İranlı 5 komutana 10 milyon dolarlık ödül
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ABD Dışişleri Bakanlığı, İran Devrim Muhafızları Ordusu’nun 5 önemli ismi hakkında bilgi verenlere 10 milyon dolara kadar ödül verileceğini duyurdu.

ABD Dışişleri Bakanlığı, İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun 5 önemli ismi hakkında bilgi verenlere 10 milyon dolara kadar ödül verileceğini duyurdu.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun üst düzey isimleri hakkında bilgi verenlere ödül teklif edildi. Açıklamada, İran Devrim Muhafızları Komutanı Ahmed Vahidi, Hatemul Enbiya Merkez Karargahı Başkanı Ali Abdullahi, İran Devrim Muhafızları Hava Kuvvetleri İHA Komutanı Said Aghajani, İran Devrim Muhafızları Siber Elektronik Komutanlığı Başkanı Hamidreza Lashgarian, İstihbarat Teşkilatı Başkanı Mecid Hademi hakkında bilgi verenlere 10 milyon dolara kadar ödül verileceği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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