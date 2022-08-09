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ABD'de göçmenlere uygulanan "Meksika'da Kal" programına son verildi

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ABD'de göçmenlere uygulanan 'Meksika'da Kal' programına son verildi

ABD İç Güvenlik Bakanlığı, ABD'nin eski Başkanı Donald Trump döneminde göçmenlere uygulanmaya başlayan Göçmen Koruma Protokolleri (MPP) diğer adıyla "Meksika'da Kal" programına son verildiğini açıkladı.

ABD İç Güvenlik Bakanlığı, ABD'nin eski Başkanı Donald Trump döneminde göçmenlere uygulanmaya başlayan Göçmen Koruma Protokolleri (MPP) diğer adıyla "Meksika'da Kal" programına son verildiğini açıkladı.

ABD'de, eski Başkan Donald Trump döneminde uygulamaya başlanan "Meksika'da Kal" programına sona verildi. ABD İç Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, sığınmacıların göçmenlik durumları için ABD'deki bir mahkemeye çıkana kadar Meksika'da beklemelerini zorunlu kılan Göçmen Koruma Protokolleri (MPP) programına son verildiği bildirildi. Açıklamada, bir ABD mahkemesinin, ABD Başkanı Joe Biden hükümetinin uygulamayı kaldırmasını önlemek amacıyla 30 Haziran 2022 tarihinde getirdiği ihtiyati tedbir kararının ABD Bölge Mahkemesi tarafından iptal edilmesi ile programın sona erdiği belirtilirken, Bakanlığın mahkeme kararını memnuniyetle karşıladığı ifade edildi.

Açıklamada, ABD İç Güvenlik Bakanı Alejandro Mayorkas'a göre Göçmen Koruma Protokolleri (MPP) programının kusurlarının bulunduğu, haksız insani sonuçlara neden olduğunu ve ülke sınırlarının güvenliğini sağlamakla sorumlu olan personel ile bunun için ayrılan kaynakları öncelikli amacından saptırdığı belirtildi. "Meksika'da Kal" uygulaması olarak da bilinen ve eski Başkan Trump döneminde 2019 yılında başlatılan programla ülkeye gelen sığınmacıların göçmenlik için ABD mahkemelerine çıkana kadar Meksika'ya gönderilmesini zorunlu kılınmıştı. On binlerce göçmen bu politika sonucu Meksika'ya geri gönderildi.

(Saim Sevinç/İHA)

İhlas Haber Ajansı / Politika

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