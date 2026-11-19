ABD, Çin ve Rusya BM'yi reforme etme konusunda kararlı olduklarını açıkladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
ABD, Çin ve Rusya liderlerinin üçlü görüşmesi sonrası açıklamada, BMGK daimi üyeleri BM'yi reforme etme kararlılığını dile getirdi. Üç ülke, reformun BM'nin küresel zorluklara daha etkili yanıt vermesi ve barış ile güvenlik misyonunu yerine getirmesi için gerektiğini belirtti.
ABD, Çin ve Rusya liderlerinin gerçekleştirdiği üçlü görüşmenin ardından yapılan açıklamada, " Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin daimi üyeleri olarak Rusya, Çin ve ABD, BM'nin küresel zorluklara daha etkili bir şekilde yanıt verebilmesi ve uluslararası barış ve güvenliğin temel misyonunu yerine getirebilmesi için BM'yi reforme etme konusundaki kararlılıklarını dile getirdi" ifadeleri kullanıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı