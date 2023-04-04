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ABD Büyükelçisi Flake: 'Finlandiya'nın NATO'ya katılımından büyük bir memnuniyet duymaktayız'

ABD Büyükelçisi Flake: "Finlandiya'nın NATO'ya katılımından büyük bir memnuniyet duymaktayız"

Politika Haberleri

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake, "Bugün, en yeni üye olarak Finlandiya'nın NATO'ya katılımdan büyük bir memnuniyet duymaktayız" dedi.

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake, "Bugün, en yeni üye olarak Finlandiya'nın NATO'ya katılımdan büyük bir memnuniyet duymaktayız" dedi.

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Flake, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün, en yeni üye olarak Finlandiya'nın NATO'ya katılımdan büyük bir memnuniyet duymaktayız. Bu katılım, Finlandiya'yı daha güvenli, ittifakımızı da daha güçlü kılacaktır. NATO tarihinde bugüne kadarki en hızlı onay sürecini sağlamak üzere dayanışma içinde bulunan ittifak genelindeki dostlarımızla birlikte hareket ettiği için Türk müttefiklerimize teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Amerika Birleşik Devletleri Finlandiya Jeff Flake Ankara Politika Haberler

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