ABD Büyükelçisi Danimarka'ya Çağrıldı

ABD'nin Kopenhag Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Mark Stroh, ABD vatandaşlarının Danimarka ve Grönland'da halkı etkilemek için bazı operasyonlar yürüttüğü iddiasının ardından bakanlığa çağrıldı.

Danimarka Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ABD'nin Kopenhag Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Mark Stroh'un ABD vatandaşlarının Danimarka ve Grönland'da halkı etkilemek için bazı operasyonlar yürüttüğü iddiasının ardından bakanlığa çağrıldığı kaydedildi. Danimarka'da yayın yapan DR, Danimarka hükümetinden adı açıklanmayan kaynaklara dayandırdığı haberinde ABD Başkanı Donald Trump ve Beyaz Saray'a yakın 3 ABD vatandaşının ülkede "etki kampanyaları" yürüttüğünü söyledi. Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lokke Rasmussen ise konuya ilişkin açıklamasında, "Danimarka'nın içişlerine yönelik herhangi bir müdahale girişimi kabul edilemez. Bu kapsamda Bakanlıktan ABD'li Maslahatgüzarının bakanlığa çağrılmasını istedim" dedi.

Trump'ın Grönland isteği

ABD Başkanı Donald Trump, göreve gelmesinden kısa bir süre sonra yaptığı açıklamada Grönland'ı ilhak etmekle ilgili "kesinlikle gerçek görüşmeler yaptığını" belirtmiş, "Grönland'ı alacağız. Evet, yüzde yüz" ifadelerini kullanmıştı.

ABD Başkan Yardımcısı James David Vance da 28 Mart'ta Grönland'ın kuzeyindeki bir ABD askeri üssünü ziyaret etmiş, Danimarka'yı adayı yeterince iyi koruyamamakla suçlamış ve ABD'nin bu stratejik konumdaki adayı daha iyi koruyabileceğini öne sürmüştü.

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen de Trump'ın sık sık ilhak ve satın almaktan bahsettiği Danimarka'nın yarı özerk bölgesi olan Grönland'ı Nisan ayında ziyareti etmiş, Grönland'ın yeni hükümetiyle görüşmek üzere başkent Nuuk'a gelmesinden kısa bir süre sonra yaptığı açıklamada, Grönland'ın yanında olduğunu belirterek, "ABD Grönland'ı alamayacak, Grönland Grönlandlılarındır" ifadelerini kullanmıştı. - KOPENHAG