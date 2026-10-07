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ABD Büyükelçiliği, Sibirya'daki veba enstitüsü ölümünü yakından takip ediyor

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ABD'nin Rusya Büyükelçiliği, Sibirya'daki veba enstitüsünde çalışan bir laboratuvar teknisyeninin şüpheli enfeksiyon sonucu ölümünü takip ettiğini duyurdu. Büyükelçilik, 4. Seviye Seyahat Uyarısı'nın sürdüğünü, ABD vatandaşlarının derhal ülkeden ayrılması gerektiğini hatırlattı.

ABD'nin Rusya Büyükelçiliği, Rusya'nın Sibirya bölgesindeki bir veba araştırma enstitüsünde yaşanan ve salgın endişelerine yol açan şüpheli ölümün yakından takip edildiğini duyurarak, "Dışişleri Bakanlığı'nın Rusya'ya yönelik 4. Seviye Seyahat Uyarısı (Seyahat Etmeyin) yürürlükte kalmaya devam etmektedir. Bu uyarı, Rusya'da bulunan ABD vatandaşlarının derhal ülkeden ayrılmaları gerektiğini belirtmektedir" hatırlatmasında bulundu.

Rusya'nın Sibirya bölgesindeki İrkutsk Veba ile Mücadele Enstitüsü'nde laboratuvar teknisyeni olarak çalışan 28 yaşındaki bir kadının 2 Ekim Cuma günü şüpheli bir enfeksiyon sonucu hayatını kaybetmesiyle başlayan salgın endişeleri, ABD'yi harekete geçirdi. ABD'nin Rusya Büyükelçiliği, şüpheli ölüm vakası ve ardından bölgede uygulanan karantina tedbirlerine dair haberlerin yakından takip edildiğini duyurarak, "ABD hükümetinin, özellikle Moskova dışındakiler olmak üzere, Rusya'daki vatandaşlarına yardım etme kapasitesi sınırlıdır. ABD hükümeti personeli, sağlık ve güvenlik endişeleri nedeniyle belirli bölgelere yapılacak kişisel ve resmi seyahatlerde ek kısıtlamalarla karşılaşabilir" açıklamasını yaptı.

"Rusya'ya seyahat etmeyin, oradaydınız derhal ayrılın"

ABD'nin Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik başlattığı işgal girişiminin ardından yayınladığı ve son olarak 29 Aralık 2025 tarihinde güncellenen seyahat uyarısına atıfta bulunularak, "Dışişleri Bakanlığı'nın 'Rusya'ya yönelik 4. Seviye Seyahat Uyarısı (Seyahat Etmeyin)' yürürlükte kalmaya devam etmektedir. Bu uyarı, Rusya'da bulunan ABD vatandaşlarının derhal ülkeden ayrılmaları gerektiğini belirtmektedir" denildi. Açıklamada, "Rusya'ya seyahat etmeyi planlayan ABD vatandaşlarına, haksız gözaltı riski ve güvenlik endişeleri nedeniyle Rusya'ya seyahat etmemeleri bir kez daha şiddetle tavsiye edilmektedir" hatırlatmasında bulunuldu.

Laboratuvar çalışanının şüpheli ölümü salgın endişelerine neden olmuştu

Rusya'nın Sibirya bölgesindeki İrkutsk Veba ile Mücadele Enstitüsü'nde laboratuvar teknisyeni olarak çalışan 28 yaşındaki bir kadının 2 Ekim Cuma günü şüpheli bir enfeksiyon sonucu hayatını kaybetmesi salgın endişelerine yol açmıştı. Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu (Rospotrebnadzor) tarafından yapılan son açıklamada, ölen laboratuvar çalışanı ile temas eden kişiler arasında son 10 gün içinde herhangi bir bulaşıcı hastalık vakasının bildirilmediği ifade edilmişti. Ayrıca yapılan kapsamlı testler sonucu hayatını kaybeden laboratuvar teknisyeninin vücudunda işiyle bağlantılı herhangi bir mikroorganizmaya rastlanmadığı aktarılmıştı. Yetkililer, önlem olarak karantinaya alınanların yüzde 60'ının karantinadan çıktığını ve durumun kontrol altında olduğunu ifade etmişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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