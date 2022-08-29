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ABD Büyükelçiliği'nin yeni binası açıldı

Politika Haberleri

ABD Büyükelçiliği'nin yeni binası açıldı

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'nin yapımı tamamlanan yeni binasının resmi açılışı yapıldı.

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'nin yapımı tamamlanan yeni binasının resmi açılışı yapıldı.

ABD Büyükelçiliği'nin Çankaya ilçesi Çukurambar semtinde yapımı tamamlanan binasının resmi açılışı yapıldı. ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake ve eşi Cheryl Flake, deniz piyadeleri ve büyükelçilik mensupları, ABD bayrağının büyükelçiliğin yeni yerleşkesinde göndere çekildiği törene katıldı. Büyükelçiliğin Twitter hesabından paylaşılan videoda, Büyükelçi Flake, "Yeni yerleşkemizin açılışını gerçekleştirmekten büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Yeni hizmet binamız, en yüksek düzeyde verimlilik ve sürdürülebilirlik standartlarıyla inşa edilmiş, tamamıyla modern bir bina. Ayrıca, Türk muhataplarımızı, ortaklarımızı ve vize başvurusunda bulunanları yeni binamızda ağırlamaktan memnuniyet duyacağız" ifadelerini kullandı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Şaduman Unutmaz - Politika

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