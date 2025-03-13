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ABD Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Anadolu Üniversitesi'ni Ziyaret Etti

ABD Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Anadolu Üniversitesi'ni Ziyaret Etti
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ABD Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Michael Goldman, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel ile eğitim iş birlikleri ve üniversiteler arası akademik ilişkiler üzerine görüştü. Ayrıca Anadolu Üniversitesi Çağdaş Sanatlar Müzesi'ni ziyaret etti.

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Michael Goldman, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel'i makamında ziyaret etti.

Ziyaret kapsamında, iki ülke arasındaki eğitim iş birlikleri ve üniversiteler arası akademik ilişkiler üzerine görüş alışverişinde bulunuldu. Rektörlük makamında gerçekleşen görüşmenin ardından Maslahatgüzar Goldman, Anadolu Üniversitesi Çağdaş Sanatlar Müzesi'ni de ziyaret etti. Rektör Adıgüzel'le birlikte müzedeki eserleri inceleyen Goldman, Anadolu Üniversitesi'nin sanata ve kültüre verdiği önemi takdirle karşıladığını belirtti.

Ziyaret, hediye takdimi ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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