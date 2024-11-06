ABD Başkanlık Seçiminde Trump ve Harris Sonuçları

ABD başkanlık seçiminde resmi olmayan sonuçlara göre Donald Trump 23 delege, Kamala Harris ise 3 delege kazandı.

ABD'de başkanlık seçiminde resmi olmayan ilk sonuçlara göre, Cumhuriyetçi Parti'nin adayı Donald Trump, 23 delege, Demokrat Parti'nin adayı Kamala Harris, 3 delege kazandı. ABD'de başkanlık seçiminde oy verme işlemi devam ederken, 11 eyalette oy sayım işlemi başladı. Cumhuriyetçi Parti'nin adayı Donald Trump, resmi olmayan ilk sonuçlara göre, Indiana, Kentucky ve West Virginia'da seçimi kazanarak, 23 delege sayısına ulaştı. Demokrat Parti'nin adayı Kamala Harris, ise Vermont'da seçimi kazanarak, 3 delege sayısına ulaştı.