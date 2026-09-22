ABD Başkanı Trump, "Steve ve Jared bugün İranlı arabulucularla çok verimli bir görüşme gerçekleştirdiler. Bakalım bu konuda neler olacak. Bence bir anlaşmaya varmaları için oldukça büyük bir ivme var. Herkes bize bunu söylüyor" dedi.Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
ABD Başkanı Trump, "Steve ve Jared bugün İranlı arabulucularla çok verimli bir görüşme gerçekleştirdiler.
ABD Başkanı Trump, "Steve ve Jared bugün İranlı arabulucularla çok verimli bir görüşme gerçekleştirdiler. Bakalım bu konuda neler olacak. Bence bir anlaşmaya varmaları için oldukça büyük bir ivme var. Herkes bize bunu söylüyor" dedi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı