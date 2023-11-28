ABD Başkanı Joe Biden ve eşi Jill Biden, Beyaz Saray'daki Noel hazırlıklarını paylaştı

ABD Başkanı Joe Biden ve eşi Jill Biden, Beyaz Saray'daki geleneksel Noel hazırlıklarının tamamlandığı görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaştılar. Jill Biden, Noel için Beyaz Saray'ın dekorasyon sürecine dair açıklamalarda bulunurken, Joe Biden ise 'Biden Express' yazılı oyuncak trenden bir kare fotoğraf paylaştı.

ABD Başkanı Joe Biden ve eşi Jill Biden, Beyaz Saray'daki geleneksel Noel hazırlıklarının tamamlandığı görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaştılar.

Jill Biden, 25 Aralık'ta kutlanacak Noel için Beyaz Saray'ın dekosrasyon sürecine dair, "Tatil süresince binlerce ziyaretçiyi Beyaz Saray'da 'Halkın Evi'nde ağırlamayı dört gözle bekliyoruz. Bu tatil sezonunda yaşanan anılar hepimize Ulusumuzun ne kadar büyük bir nimet olduğunu hatırlatsın" ifadelerini kullandı.

SARAY'IN TATİL TEMASI: ÇOCUKLAR

Joe Biden ise 'Biden Express' yazılı oyuncak trenden bir kare fotoğrafla birlikte "Oval ofiste Noel zamanı" ifadelerini kullandı.