ABD Başkanı Joe Biden, İsrail ile Hamas arasındaki esir değişimi anlaşmasındaki 'kritik ortaklıkları' için Katar Şeyhi Al Thani ve Mısır Devlet Başkanı Abdulfettah es-Sisi'ye teşekkür etti.

ABD Başkanı Joe Biden, İsrail ile Hamas arasındaki esir değişimi anlaşması için teşekkür etti

ABD Başkanı Joe Biden, İsrail ile Hamas arasındaki esir değişimi anlaşmasındaki 'kritik ortaklıkları' için Katar Şeyhi Al Thani ve Mısır Devlet Başkanı Abdulfettah es-Sisi'ye teşekkür etti.

İsrail hükümeti dün akşam açıklama yaparak Hamas ile en az 50 kadın ve çocuktan oluşan esir değişimi taslağının onayladığını ve çatışmalara 4 günlük ara vereceğini duyurmuştu. İsrail, buna ek olarak her 10 esirin bırakılmasının çatışmalara verilen arayı 1 gün daha uzatacağını ayrıca vurguladı. Hamas ise bu anlaşmaya göre 150 Filistinli kadın ve çocuğun İsrail hapishanelerinden serbest bırakılacağını belirtti.

ABD Başkanı Joe Biden bugün açıklama yaparak anlaşmayı memnuniyetle karşıladığını ifade edip "Bu anlaşmaya varılmasındaki kritik ortaklıkları için Katar Şeyhi Tamim bin Hamad Al-Thani'ye ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'ye teşekkür ediyorum. Başbakan Netanyahu'nun, bu anlaşmanın tam olarak hayata geçirilmesini sağlamak için uzatılmış bir ara verilmesini destekleme konusundaki kararlılığını da takdir ediyorum" mesajını paylaştı.