ABD Başkanı Donald Trump, Yemen'deki İran destekli Husilere yönelik saldırıları durduracaklarını belirterek, Husilerin artık savaşmak istemediğini...
ABD Başkanı Donald Trump, Yemen'deki İran destekli Husilere yönelik saldırıları durduracaklarını belirterek, Husilerin artık savaşmak istemediğini ifade etti.
ABD Başkanı Donald Trump, Yemen'deki İran destekli Husilere yönelik saldırıları durduracaklarını belirterek, Husilerin artık savaşmak istemediğini ifade etti. - WASHINGTON
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika