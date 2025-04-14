ABD Başkanı Donald Trump, Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki can kayıplarına değinerek, 'Üç kişi yüzünden milyonlarca insan öldü, bir numara Putin, iki...

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya- Ukrayna Savaşı'ndaki can kayıplarına değinerek, "Üç kişi yüzünden milyonlarca insan öldü, bir numara Putin, iki numara ne yaptığını bilmiyor olsa da Joe Biden ve üç numara Zelenskiy" dedi. - WASHINGTON