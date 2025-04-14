ABD Başkanı Donald Trump, Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki can kayıplarına değinerek, "Üç kişi yüzünden milyonlarca insan öldü, bir numara Putin, iki...
ABD Başkanı Donald Trump, Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki can kayıplarına değinerek, "Üç kişi yüzünden milyonlarca insan öldü, bir numara Putin, iki numara ne yaptığını bilmiyor olsa da Joe Biden ve üç numara Zelenskiy" dedi.
ABD Başkanı Donald Trump, Rusya- Ukrayna Savaşı'ndaki can kayıplarına değinerek, "Üç kişi yüzünden milyonlarca insan öldü, bir numara Putin, iki numara ne yaptığını bilmiyor olsa da Joe Biden ve üç numara Zelenskiy" dedi. - WASHINGTON
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika