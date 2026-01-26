Haberler

ABD Başkanı Donald Trump, "İran'ın yanında büyük bir donanmamız var. Venezuela'dakinden daha büyük. Anlaşma yapmak istiyorlar. Bunu biliyorum. Birçok kez aradılar. Konuşmak istiyorlar" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, "İran'ın yanında büyük bir donanmamız var. Venezuela'dakinden daha büyük. Anlaşma yapmak istiyorlar.

ABD Başkanı Donald Trump, " İran'ın yanında büyük bir donanmamız var. Venezuela'dakinden daha büyük. Anlaşma yapmak istiyorlar. Bunu biliyorum. Birçok kez aradılar. Konuşmak istiyorlar" dedi. - WASHINGTON

Trump: İran'ın yanında büyük bir donanmamız var, anlaşma yapmak istiyorlar

Donanmayı tehdit ettiği ülkenin yanına gönderdi, açıklamayı da yaptı
