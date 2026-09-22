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ABD Başkanı Donald Trump, "İran ile görüşme yaklaşık bir saat önce sona erdi ve üç saat süren bir toplantıydı. Çok iyi bir görüşme olduğunu söyleyebilirim. Önlerinde büyük bir ülke olma potansiyeli ve diğer seçenek olarak da yok oluş var" dedi.

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ABD Başkanı Donald Trump, "İran ile görüşme yaklaşık bir saat önce sona erdi ve üç saat süren bir toplantıydı.

ABD Başkanı Donald Trump, "İran ile görüşme yaklaşık bir saat önce sona erdi ve üç saat süren bir toplantıydı. Çok iyi bir görüşme olduğunu söyleyebilirim. Önlerinde büyük bir ülke olma potansiyeli ve diğer seçenek olarak da yok oluş var" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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